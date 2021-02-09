مصالحة بين «سيدة المحكمة» والمقدم وليد عسل قبل يومين من النطق بالحكم

قالت مصادر مقربة من أسرة المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميا باسم «سيدة المحكمة»، المتهمة بالإعتداء على الضابط وليد عسل، حارس محكمة مصر الجديدة، إن الطرفان تصالحا بين تدخلات من مقربين؛ إذ اتفقا على التنازل عن القضايا المرفوعة بينهما أمام المحاكم.

وأوضحت المصادر، أن شقيق المستشارة نهى الإمام، كان صديقا مقربا للمقدم وليد عسل؛ إذ تدخل عدد من الأصدقاء المشتركين بينهما لإنهاء الأزمة بشكل ودي بعيدا عن المحاكم، قبل جلسة الحكم المقرر لها، الخميس المقبل.

ومدت محكمة النزهة النطق بالحكم على المستشارة نهى الإمام؛ لاتهامها بالاعتداء على المقدم وليد عسل، حارس محكمة مصر الجديدة، لجلسة الخميس المقبل، لحين وصول تقرير الطب الشرعي الخاص بها، حول مدى قواها العقلية.

وأحال النائب العام المستشارة نهى الإمام، وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية، لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول في أثناء تأديته وظيفته، بالقوة والعنف، وقد حصل مع ذلك ضرب نشأ عنه جروح به، فضلا عن إتلافها عمدا أموالا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.

كما قررت نيابة النزهة، حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد «عسل» من المستشارة نهى الإمام، التي اتهمته فيه بسرقة نظارة ماركة لاكسوت، يقدر ثمنها بـ5 آلاف جنيه، وشنطة يديها والكارنيه الخاص بها، وتحقيق شخصيتها ومبلغ مالي، والاستيلاء على هاتفها المحمول، دون وجه حق.

وشغلت قضية المستشارة نهى الإمام الرأي العام المصري خلال الأشهر الماضية، بعد تداول فيديو يظهر مشادة بينها وضابط الشرطة المقدم وليد عسل، داخل محكمة مصر الجديدة.