«الصحة» توضح كيفية التسجيل في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وصول إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار لـ 632 ألفا و677 مريضا، بواقع 608 آلاف و27 تدخلا جراحيا.

تخصصات المبادرة

وتشمل تخصصات «قسطرة مخية، قسطرة طرفية، زراعة كلى، زراعة كبد، زراعة قوقعة الأذن، جراحة مخ وأعصاب، قسطرة قلبية، جراحة قلب مفتوح، جراحة رمد، جراحة عظام، وجراحة أورام».

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير كيف يمكن التسجيل في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بعد زيادة التخصصات الطبية بها.

لو ملكش تأمين صحي هتروح أقرب مستشفى حكومى وتسجل

وقالت الوزارة إنه حتى يمكن الاستفادة من المبادرة والتسجيل بها «لو انت معندكش تأمين صحي هتروح أقرب مستشفى حكومى وتسجل في المبادرة وبيطلع لك قرار على نفقة الدولة بالتدخل الجراحي المطلوب».

وتابعت الوزارة «أما لو متأمن عليك صحيا هتروح لأقرب لجنة تأمين صحي وتسجل».

تهدف المبادرة إلى إنهاء قوائم الانتظار لمرضي التدخلات الطبية

وحددت وزارة الصحة والسكان أهداف مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار وقالت إنها تأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف المعاناة عن المرضى.

كما تهدف المبادرة إلى إنهاء قوائم انتظار مرضى التدخلات الطبية، كما تعمل على توفير خدماتها الطبية بأعلى جودة لجميع المرضى بالتساوي.

وأكدت الوزارة أنه يتم عمل العمليات فى المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة دون تحميل المواطن أي أعباء مالية حرصا على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وتستمر وزارة الصحة والسكان فى رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا أو غيره من الفيروسات المعدية.

وخصصت وزارة الصحة والسكان مجموعة من وسائل التواصل المختلفة لاطلاع المواطنين على كافة مستجدات فيروس كورونا وغيره من الوسائل للتواصل المباشر مع المواطنين لتلقي كافة الاستفسارات المختلفة منهم.