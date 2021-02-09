محلل مالي: استثمارات بلجيكا في مصر أكبر من الدول العربية مجتمعة

قال محمد نجم، الباحث والمحلل المالي، إن دولة بلجيكا استثماراتها في مصر أكبر من مجموع استثمارات الدول العربية مجتمعة في مصر، خاصة خلال آخر 20 عاما، ويرجع ذلك إلى المصالحة البينية بين مصر وبلجيكا.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اليوم بممثلين عن شركات «فلوكسي» و«بيم» المتخصصين في الموانئ والنقل البحري والبنية التحتية البحرية، لافتا إلى أن أحدث مشروع مشترك بين مصر وبلجيكا هو توسيع ميناء أبو قير البحري.

مصر تطور ميناءً ثالثا من أجل تسهيل استقبال البضائع

وتابع الباحث والمحلل الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صدى البلد» المذاع على فضائية «صالة التحرير» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر لديها 17 ميناء، لكن نصف التجارة المصرية مع العالم الخارجية تمر عبر ميناء الدخيلة وميناء الإسكندرية، لذا سيتم تطوير ميناء ثالث في الإسكندرية وهو ميناء أبو قير البحري لخبرة بلجيكا في تطوير الموانئ.

تحميل الضغط على ميناءي في الإسكندرية يؤذي التجارة

وتابع نجم: «تحميل الضغط على ميناء الإسكندرية والدخيلة، يتبعه ضغط على البضائع، لأن سعرها يزيد لتأخير استخراج البضائع من الميناء، مما يزيد من سعرها ويؤثر على حركة البيع للمنتجات، وبالطبع يؤثر على الشركات الأجنبية التي تشعر بالضيق بسبب تأخر الإفراج الجمركي عن بضاعتها وكذلك المستوردين».

شركة فلوكسي ستساعد مصر في تطبيق العمل بالهيدروجين الأخضر

واستطرد: «مصر موقعة على اتفاقية باريس للمناخ، ومصر ستعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لذا تم التوجه للتعامل مع شركة فلوكسي البلجيكية من أجل تطبيق العمل بالهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة ولكن لفعل ذلك يجب أن يكون هناك فائض من الطاقة المتجددة في البلاد».

زيادة الاستثمار في الاقتصاد الأخضر يضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي

وواصل: «زيادة الاستثمار في الاقتصاد الأخضر يضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي لأن مصر ستصبح دولة صديقة للبيئة، ومصر لديها مبادرات لإحلال السيارات القديمة لإيجاد سيارات جديدة تعمل بالغاز».