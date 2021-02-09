«ست الدنيا» يعود من جديد على المسرح العائم الصغير الخميس

قالت الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح، إن عرض «ست الدنيا»، من إنتاج الفرقة، يقدم ابتداء من الخميس المقبل الموافق 11 فبراير الجاري، على المسرح العائم الصغير بالمنيل، حيث يقدم أسبوعيا أيام الخميس والجمعة في تمام السابعة مساء.

يذكر أن عرض «ست الدنيا»، نتاج ورشة الرقص الإيقاعية للفرقة تحت إشراف ميدو آدم، تم من خلال الورشة الدمج بين الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة والفنانين الطبيعين من خلال الرقص والحركة والايقاع، ويعد العرض من أهم عروض الفرقة، حيث تم عرضه ضمن فعاليات كثيرة منها معرض فيصل للكتاب، بيت السحيمي، الملتقى العربي لذوي الاحتياجات الخاصة، مكتبة الحضارة، وغيرها.

«ست الدنيا» من تأليف وأشعار بلال إمام، ألحان وغناء أحمد الناصر، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، مي رضا، وفناني فرقة مسرح الشمس، تصميم وتدريب ميدو آدم.