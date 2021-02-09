«لارا».. ضحية جديدة لجرائم العنف الأسري بلبنان

هل هو الوضع النفسي الناجم عن حجر كورونا أم الضائقة الاقتصادية التي بدأت تلتف حول أعناق اللبنانيين وتصيبهم في مقتل، أم هي خليط من الاثنين معا؟ أم أن القصة ليست "قصة رمانة بل هي قصة قلوب مليانة" كما يقول المثل الشعبي اللبناني؟.

يوماً بعد يوم يرتفع منسوب الجريمة في لبنان واللافت أنه خلال الشهر الجاري وقعت جريمتان صنفتا من ظاهرة العنف الأسري، إذ استفاق اللبنانيون صباحاً على وقع حادثة جديدة هذه المرة، ضحيتها ربما لحسن الحظ ما زالت على قيد الحياة لغاية اللحظة، إنما وضعت تحت المراقبة في غرفة العناية الفائقة في أحد مستشفيات العاصمة بيروت.

ففي اعتداء بشع اارتكبه س. س. ضد زوجته الشابة لارا شعبان الذي كمن لها عند الساعة السادسة والنصف صباح هذا اليوم بعد خروجها مباشرة من منزلها في منطقة حي السلم (الضاحية الجنوبية للعاصمة) أثناء توجهها إلى عملها في مستشفى جبل لبنان في الحازمية، حتى عاجلها بضربات على رأسها، وطعنات بسكين حاد أدت إلى تمزيق رئتيها، وجروح بالغة في الكبد فضلا عن تشويه وجهها وفق معلومات خاصة من محامي الضحية جعفر الشحيمي لـ"سكاي نيوز عربية".

ويؤكد الشحيمي أن المعتدى عليها: «في حالة حرجة وهي حالياً في قسم العناية الفائقة، وننتظر تقرير الطبيب الشرعي والقضية ليست قضية اعتداء، إنما هي محاولة قتل وقد جرى توقيف الزوج في مخفر المريجة بناء لإشارة القضاء المختص».

كما أكد محامي الضحية، أن «لارا ومنذ عام تقريباً كانت تحاول أن تنتزع من المحكمة الجعفرية قرار نفقة لها ولابنتها (عمرها أقل من سنتين)، التي تتكفل بكافة نفقاتها المادية، وأن زوجها الذي يرفض تطليقها وسبق وأرسل لها أكثر من تهديد الى أن جاء صباح هذا اليوم ونفذ تهديده».

وعن أسباب عودة ظاهرة جريمة العنف الأسري بهذه القوة يرجح الشحيمي أن الأسباب تعود ربما: «إلى الفوضى التي بدأنا نشهدها والتراخي الأمني والقوانين القديمة التي لا زالت قاصرة عن حماية المرأة المعنفة»، مشدداً على مدى الحاجة في ذلك الى تحديثها وفرض عقوبات رادعة على مرتكبيها.

وعن صدور قرار يخص هذه الجريمة أجاب «حتى الساعة بسبب جائحة كورونا وتوقف الجلسات في المحاكم لم يصدر أي حكم أو قرار بهذا الخصوص».