أبوزيد: الكنديون يرون مصر دولة مستقرة وسط منطقة مضطربة

قال السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في كندا، إن المواطن الكندي ينظر إلى مصر باعتبارها أرض الحضارة، ويعي مدى تأثيرها الكبير على الحضارة الإنسانية، خاصة أن المواطن الكندي مثقف ويحب التعرف على الثقافات الأخرى، مشددا أن المواطن الكندي يرى أن مصر دولة مستقرة اقتصاديا في منطقة تموج بالاضطرابات الأمنية والاقتصادية، لافتا إلى أنهم سعداء برؤية مصر بهذا الأداء في ظل الظروف المحيطة بها.

الكندي ينظر إلى مصر باعتبارها بوابة أفريقيا والشرق الأوسط التجارية

وأضاف «أبو زيد» خلال مداخلة عبر برنامج «زوم» في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن المواطن الكندي ينظر إلى مصر باعتبارها بوابة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط من الناحية الاقتصادية ويستمع المسؤول الكندي إلى الجانب المصري عندما يريد معرفة الأمور الأمنية في المنطقة.

السفارة في كندا حريصة على نقل مظاهر التطور في مصر

وتابع: «يرى المواطن الكندي أن مصر تمر بتطور شامل والسفارة حريصة على نقل التطور التكنولوجي وتطور البنية التحتية في مصر لإشعاره بالتطور الحادث إلى الأمام في مصر بجانب التحول الديمقراطي ومراعاة حقوق الإنسان في مصر في الوقت الذي تنظر الشعوب الغربية بأهمية إلى جانب حقوق الإنسان وتشرح لهم مصر أنها تسير في تدرج في هذه المجالات».

الكنديون متابعون للتطور الحادث في مصر في عدة مجالات

وواصل سفير مصر في كندا: «المواطنون الكنديون يرون التطور الحادث في مصر في عدة مجالات، ومصر تحتاج التعاون مع كندا على عدة مستويات من الاقتصادية والإعلامية، مع التأكيد على الاعتزاز بالهوية الثقافية لكل دولة، خاصة أن كندا تحترم كل الثقافات ولا تسعى إلى الانصهار في الحلم الأمريكي كما يحدث في جارتها الولايات المتحدة الأمريكية».