مستشار الشرطة الأسترالية: وصلت لهذا المنصب بسبب جهودي مع المصريين

أكد هاني عادل مستشار الشرطة لشؤون الجاليات متعددة الثقافات لمنع وقوع الجريمة بأستراليا، سعادته لاختياره لهذا المنصب، مؤكدًا أنه وصل لهذا المنصب بعد رحلة من العمل الحكومي والتطوعي التي خدم فيها أبناء الوطن في المهجر، مثنيًا على أستراليا: «لقيتها بلد جميلة ومضيافة وفيها تعددية ثقافية جميلة وفيها تنوع وحبيتها وحبيت شعبها واحترامها لكل الجاليات».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» الذي يقدمه عمرو خليل وريهام خليل عبر فضائية «cbc» أن مهمته كانت تقريب الاجيال الجديدة بوطنهم الأم خاصة الشباب الذين لا يجيدو الحديث باللغة العربية، مشيرًا إلى أنه يعمل بالتعاون مع وزارة الهجرة لربط هؤلاء الشباب بمصر وعمل رحلات لهم وإرسال وفود من الشباب لزيارة مصر والتعرف على معالمها وشعبها.

وأشار إلى أنه بحكم عمله في وزارة الصحة نجم في التواصل مع المجتمع الأسترالي ومعرفة المشاكل التي تعاني منها بعض الجاليات ضاربًا المثل بزيارة المستشفيات والتي تعتبر لشخصين فقط وأن أكثر من ذلك يعتبر جريمة تتعامل معها الشرطة الاسترالية وأن الجاليات العربية تحرص على زيارة المرضى، ما يعتبر مخالفة قانونية في الوقت الذي تعتبر فيه واجبا وأن ذلك يسبب مشاكل لهذه الجاليات.

وأشار إلى أن مهمته تتمثل في منع وقوع الجرائم التي تقع بسبب اختلاف الثقافات «فيه سوء تفاهم بيحصل بسبب الاختلاف الثقافي بين بعض الدول العربية ومصر وبدأت أحل بعض المشاكل»، مضيفًا «فخور باختياري لأني اشتغلت من غير ما أسعى لأي حاجة واشتغلت من كل قلبي وفرحت إن الموضوع جه عن طريق الاختيار والشرطة اللي شايفة إن فيه ثقافات جامدة ولازم الجاليات دي تعمل في بوتقة واحدة متناغمة في أستراليا».