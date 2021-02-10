9 معلومات عن مستشار الشرطة الأسترالية: شاب مصري خريج «حقوق القاهرة»

أعلنت الشرطة الأسترالية اختيار الشاب المصري هاني عادل مستشارا لشؤون الجاليات متعددة الثقافات لمنع وقوع الجريمة بأستراليا، وذلك لمدة عامين ليساعد في وقاية الجاليات متعددة الثقافات من الوقوع في الجرائم المختلفة، وذلك بترشيح كامل من الشرطة الأسترالية تقديرًا لمجهوداته في العمل العام بأستراليا، وليساعد في الحد من وقوع الجرائم التي تحدث من الجاليات المختلفة، خاصة جاليات دول الشرق الأوسط والتي تقع لاختلاف العادات والتقاليد واللغة والثقافات.

«الوطن» ترصد لكم أبرز المعلومات عن مستشار الشرطة الاسترالية هاني عادل كما يلي:

1-حاصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة.

2-خاض رحلة طويلة من العمل الحكومي والتطوعي اللي خدم فيها أبناء وطنه في المهجر وصلت لـ12 عاما.

3-وصل لأستراليا عام 2008 وبدأ العمل في العام فيها فور وصوله قادمًا من محافظة بني سويف.

4-تم ترشيحه ليكون نائب رئيس أكبر جمعية خيرية مصرية في أستراليا.

5-شارك في تنظيم فعاليات يوم مصر، والذي كان يحضره ما يزيد عن 5000 شخص من كذا دولة في سيدني.

6-ساهم في تقريب الأجيال الجديدة بوطنهم الأم خاصة الأجيال الجديدة من أبناء المصريين في الخارج الذين لم يزوروا مصر من قبل ولا يستطيعوا التحدث بالعربية بالتعاون مع الهجرة.

7-تم اختياره كمندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج.

8-يعمل لدى وزارة الصحة الاسترالية.

9-يعمل كنائب رئيس المجلس الاستشاري المصري – الأسترالي.