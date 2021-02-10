«دمغ المصوغات والموازين» تحرر 16 محضر مخالفات في حملات تفتيشية

أكد اللواء عبدالله منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن المصلحة نفذت عدة حملات تفتيشية، على محطات الوقود وموازين البسكول والموازين التجارية والأفراد، موضحا أنها أسفرت عن تحرير 16 مخالفة موازين متنوعة، ما بين 12 لمحطات وقود، و3 لموازين بسكول، وآخر موازين تجارية وأفراد، وحولت إلى الجهات المختصة، لاتخاذ اللازم قانونيا.

يأتي ذلك استمرارا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد.

وأكد «منتصر» أنه تم دمغ 17800 سبيكة ذهب، و111670 جرام عيار 21، وكذلك 115034.7 جرام ذهب، عيار 18، و1288 جرام فضة، بالإضافة إلى 163013 سبيكة فضة.

وأشارت المصلحة، إلى أن حملاتها مستمرة على محطات الوقود والموازين التجارية والأفراد والصاغة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الموضوعة، طبقا لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية.