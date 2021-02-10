مقتل قائد شرطة أفغاني واثنين من حراسه في تفجير بكابول

لقي قائد شرطة إحدى المناطق بالعاصمة كابول، واثنين من حراسه الشخصيين مصرعهم، اليوم الأربعاء؛ إثر تفجير استهدف سيارته في منطقة «براقي»، وفقا لما أعلنته مصادر أمنية في أفغانستان.

وقالت المصادر - حسبما نقلت قناة «طلوع» الأفغانية، إن اثنين من الحراس الشخصيين للقائد محمد كوشي، قد لقيا مصرعهما أيضا خلال التفجير الذي وقع في حوالي الساعة التاسعة صباحا، بالتوقيت المحلي للبلاد.

وكانت العاصمة الأفغانية قد شهدت صباح اليوم، 3 انفجارات منفصلة، الأول وقع في منطقة «باجمان»، والآخر في «قواي مرزاك»، بينما الثالث في «براقي»، ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن هذه الانفجارات حتى الآن.