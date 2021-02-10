صحة قنا: 890 ألف سيدة استخدمن وسائل تنظيم الأسرة في المحافظة

قال الدكتور «راجي تاوضروس»، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن إدارة تنظيم الأسرة بقيادة الدكتور محمود العمراني، قدمت جهودا كبيرة خلال عام 2020، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية للدكتورة هالة زايد بالعمل نحو تنظيم الأسرة، لخلق مجتمع أسري يحظى بكافة متطلباته الصحية بصورة جيدة، وبهدف وصول خدمات ووسائل تنظيم الأسرة، ونشر التوعية السليمة بجميع قرى ومراكز المحافظة حول طرق ووسائل تنظيم الأسرة.

وأضاف «راجي»، في تصريح صحفي، اليوم، أن الإدارة قدمت العديد من وسائل تنظيم الأسرة المتنوعة «حبوب أحادية، حبوب مركبة، كبسولات، حقن أحادية، حقن مركبة»، لأكثر من 890 ألف و827 سيدة منتفعة بجميع مراكز المحافظة.

وأكد أن خدمات تنظيم الأسرة لم تتوقف على تقديم وسائل تنظيم الأسرة ولكن امتدت لتدريب التمريض لتقديم خدمات تنظيم الأسرة وطرق الوسائل في الوحدات الصحية في دورة مشاركة المهام، كذلك عقد دورات مهارات إكلينيكية للعديد من التمريض بالمحافظة.

ولفت إلى أن الإدارة نظمت دورة تدريبية أساسية لتنظيم الأسرة للعديد من الأطباء والأخصائيين، فضلا عن عقد دورة تدريبية متقدمة للعديد من الأطباء بالمحافظة، للتوعية بطرق وسائل منع الحمل وأنواعها وطرق استخدامها.

وأوضح تاوضروس أن التوعية والإرشاد لم يقتصر علي الأطباء الحكوميين ولكن للأطباء غير الحكوميين وذلك بعقد دورة للأطباء علي أداة المشورة ودورة لتركيب كبسولات ألإمبلانون للسيدات.

ووجه التحية لفريق إدارة تنظيم الأسرة الدكتورة جانيت والدكتورة منى وفريق تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية علي دورهم الهام طوال العام في نشر التوعية والارشاد.