«أودي» تعلن عن أول سيدان كهربائية

دائما تأتي «أودي» بابتكارات جديدة فى سياراتها أو تحديدا مجموعة فولكس فاجن الألمانية العريقة، وفى سيارتها الجديدة من "أودى" التي أعلنت عن أول محرك كهربائى بصوت محركات البنزين.

وأعلنت "أودى" عن اول سيارة سيدان كهربائية بالكامل وهى "E-Tton GT" الأخت الأرخص لـ"بورش تايكان"، وتنافس تسلا Model S.

وتعتبر "أودى E-TronGT" هى النسخة الكهربائية من "A8" ولكن بتصميم رياضى أنيق يشبه "R8".

وتعمل "E-Tron" بمحركين كهربائيين يولدان قوة 470 حصانا، وأقصى عزم للدوران يبلغ 630 نيوتن متر، وتتوفر نسخة "RS" بقوة 590 حصانا وأقصى عزم للدوران يبلغ 830 نيوتن متر.

وتتسارع النسخة العادية من الثبات لسرعة 100 كم فى زمن اقل من 4 ثوانى وتصل لسرعة قصوى 152 ميلا أى ما يعادل تقريبا 245 كم\س.

والجديد فيها هى خاصية OverBoost وهى عبارة عن قوة اضافية تخرج من المحركات لمدة 2.5 ثانية فقط، ليكون ناتج القوة النهائى عند استخدام هذه الخاصية فى النسخة العادية 522 حصانا ونسخة "RS" تنتج قوة 637 حصانا.

بالإضافة إلى سماعات داخلية وخارجية مسجل عليها صوت محركات "أودى" القوية من نسخ "RS" تعطى نفس إحساس المحركات التقليدية لزيادة متعة القيادة.

أما عن البطاريات والمحركات فالمدى الكهربائى لها يصل إلى 488 كم فى الشحنة الواحدة، ويتم شحنها من 0: 80% فى 22 دقيقة فقط، ويمكنها أن تسير لمسافة 100 كم\س عند شحنها لمدة 5 دقايق فقط.

تتمتع "أودى E-Tron GT" بمقاعد رياضية و شاشتين بقياس 12 بوصة وشاشة للتحكم فى التكييف صغيرة أسفل الشاشة الرئيسية، وذكرت أودى ان السيارة بالكامل يوجد بها الكثير من فرش "الكانتارا" الذى يستخدم فى سيارات السباق.

أما عن سعر "E-Tron GT" فهو يبدأ من 100 ألف دولار، أى ما يعادل أكثر من مليون و560 ألف جنيه مصرى.