غلق مخزنين لإعادة تعبئة الدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء

نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بقيادة اللواء بهى زغلول مساعد الوزير ومدير الإدارة، فى ضبط مخزنين للاتجار فى الدقيق المدعم بإعادة تعبئته فى أجولة الدقيق الحر، بعزبة علي أفندى بقرية أبوالغيط بالقناطر الخيرية .

وردت معلومات سرية للّواء هشام عبدالغفار، مدير إدارة البحث بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بقيام تاجرين بتجميع حصص الدقيق المدعم من بعض الأفران البلدية، وإعادة تعبئتها فى أجولة تخص الدقيق الحر لبيعه فى السوق السوداء.

وتبين للعميد محمد المحاريق، رئيس مباحث البيئة والمسطحات المائية بالقليوبية، صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، والتنسيق مع إدارة تموين القناطر الخيرية قامت قوة أمنية بمداهمة المصنع، وتم ضبط صاحبى المخزن وهما «محمد سمير»، و«عبدالنبى سليمان»، وتم العثور على كمية كبيرة من الدقيق المدعم جاهزة للطرح فى الأسواق، وبلغ عددها نحو 5500 جوالا بالمخزنين.

وتم تحرير المحضرين اللازمين بالواقعتين، وغلق المخزنين ووجهت النيابة للمتهمين فى الواقعتين تهمة الغش التجارى بتجميع الدقيق المدعم من الأفران البلدية بالمخالفة للقانون، وإعادة تعبئته وبيعه فى السوق السوداء، لتحقيق الثراء الفاحش.

في وقت سابق ضبطت مباحث التموين بمديرية امن القليوبية مصنع بدون ترخيص لانتاج الكمامات غير المطابقة للمواصفات والتي يتم طرحها فى الأسواق بقصد الغش التجاري وتحقيق أرباح غير مشروعه وتم التحفظ على المصنع وصاحبه و10 آلاف كمامة.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارُا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبية يفيد بضبط مصنع لانتاج الكمامات الطبيه غير مطابقة للمواصفات وإغراق الأسواق بها في مدن القناطر وقليوب.

وبمداهمة المصنع تم ضبط 8 آلاف كمامة طبية بدون بيانات منتج نهائى 2600 كمامة أخرى تحت التجهيز كما تم ضبط مستلزمات انتاج عبارة عن 99 كيلو جرام أقمشة غير منسوجة و دعامة و فلتر.