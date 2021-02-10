50 جنيها للمعاينة عن كل وحدة.. إجراءات توصيل الكهرباء للمنشآت السكنية

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقه المتجددة في بيان اليوم، الإجراءات التي يجب اتباعها لتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية وفقا للقواعد المنظمة لعملية توصيل التيار.

إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشأة

- تقدم لشركة التوزيع المعنية بعد استكمال الطلب والمستندات.

- سدد مقابل المعاينة «50 جنيها عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية بحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة».

- تقوم الشركة بالمعاينة وإعداد المقايسة موضحا بها تكلفة التوصيل.

- تعد الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل وتوضح أسلوب السداد والتزامات كل طرف.

- في حالة طلب غرفة محولات أو موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة.

- بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد المرفق بدليل قواعد توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشاَت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض.

تركيب العداد الكودي

- العداد الكودي هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودي.

- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف في العداد الكودي عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي ولا تختلف عن قيمة العداد التقليدي.

- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين دون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

- العدادات مسبوقة الدفع لا تسمح بتراكم مديونيات فواتير الكهرباء على عملاء شركات توزيع الكهرباء.

- تمتاز هذه العدادات بدقة عالية في حساب استهلاك الكهرباء واحتساب القيمة بنظام الشرائح التي تناسب استهلاكك.

- تقوم بإنذار العميل عند انخفاض الرصيد بالإضافة إلى وجود نظام للطوارئ.

قبول طلب تقديم العداد

- الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر واختر منصة خدمات المواطنين.

- الضغط على خدمة طلب تركيب عداد كودي.

- ملء استمارة البيانات المطلوبة.

- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي.

- الضغط على خانة «إرسال الطلب».