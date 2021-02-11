أطباء عن احتياج العالم تطعيما سنويا لكورونا: مستمر معنا مثل الانفلونزا

حالة من الإحباط يشهدها العالم بعد تصريح أليكس جورسكي، الرئيس التنفيذي لشركة جونسون آند جونسون، بأن العالم يحتاج إلى التطعيم سنويا للحماية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مضيفا خلال حديثة لشبكة «سي إن إن» أن ذلك الأمر سيستمر لعدة سنوات مقبلة، كما هو الحال في التطعيم من الإنفلونزا الموسمية، وفقا لما نشرته «سكاي نيوز».

«عبدالوهاب»: فعالية لقاحات كورونا داخل جسم الإنسان 6 أشهر

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية، إن الحديث عن توقيت فعالية اللقاحات داخل الجسم ما زال مبكرًا؛ إذ أن ذلك الأمر يحتاج إلى المزيد من التجارب والدراسات عليه، إلا أن التوقعات تقول إن فيروس كورونا سيستمر مع العالم لأجل غير مسمى، مثل الانفلونزا، ولقاحاته مستمرة في التطور كل عام، لافتة إلى أن السلاح الحالي والمضمون هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، من ارتداء الكمامات الطبية، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الأفراد.

وأضافت نهلة عبدالوهاب لـ«الوطن»، أن توقعات القائمين على اللقاحات تشير إلى أن فترة فعاليتها داخل جسم الإنسان من 3 إلى 6 أشهر في أحسن الفروض، لافتة إلى أن هناك أشخاص تم تطعيمها بلقاح فايزر، ومع ذلك أصيبوا بفيروس «كوفيد 19»، متابعة: «ورجح الباحثين ذلك بسبب أنهم أخذوا الجرعة الأولى فقط، وأنهم لم يأخذوا حذرهم حتى التطيعم بالجرعة كاملة، ما يؤكد أن الأمر ما زال تحت الدراسة، خاصة مع وجود أكثر من سلالة جديدة تحت البحث».

«سلامة»: ستظهر أجيال جديدة من كورونا كل عام

وأوضح الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية، بكلية طب قصر العيني، إن كورونا سيصبح مثل الانفلونزا، أي أنه سيبقى مستمر مع البشر «فيروس موسمي»، مشيرا إلى أن كل عام ستظهر أجيال جديدة منه، ويبدأ العالم في التعرف عليها، والوقوف على لقاح جديد بفعالية تناسبها، ويبدأوا التطعيم به.

وأشار أستاذ الكبد والأمراض المعدية، إلى أن مفعول اللقاحات يظل في الجسم لمدة 6 أشهر، بعدها يحتاج الشخص إلى جرعة ثانية «سنويا»، حتى يظل محمي من التعرض للإصابة بالفيروس المستجد.