عاجل.. النيابة تعلن إحالة جميع مرتكبي مخالفات البناء للمحاكمة العاجلة

أعلنت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، إحالة كل المرتكبين لمخالفات البناء للمحاكمة التأديبية العاجلة.

مخالفات البناء

وقالت النيابة في بيان: «في ضوء ما تم رصده من انتشار ظاهرة مخالفات البناء، وما أثير مؤخرًا من أحداث، أكدت ضرورة مواجهة تلك الظاهرة بإجراءات حازمة، بهدف القضاء عليها، لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي».

وتابع البيان: «ومن منطلق دور النيابة الإدارية في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها، واستهداف ضبط أداء المرافق العامة، وتحقيق الردع العام والخاص».

واستكمل البيان: «أصدر اليوم المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، المنشور رقم 6 / 2021، الذي أكد على سرعة موافاة رئاسة الهيئة ببيان تفصيلي لكل القضايا المتعلقة بمخالفات البناء بأنواعها، أو تلك المتعلقة بالتعدي على أملاك الدولة، والتي ما زالت قيد التحقيق منها، مع التأكيد على وجوب إحالة كل مرتكبي تلك المخالفات -حال ثبوتها- إلى المحاكمة التأديبية العاجلة».