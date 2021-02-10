محافظ الغربية يناقش تطهير مصرف «كتشنر» وتطوير منظومة القمامة

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعاً موسعاً اليوم الأربعاء، بحضور اللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام، والدكتور أحمد سعيد، مدير وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور محمد الحضري، استشاري الأعمال الميكانيكية بالمحافظة، ومجموعة من الخبراء، وذلك لمناقشة تطهير مصرف «كتشنر»، الذي يمر بنحو 24 قرية في نطاق المحافظة.

بدأ الاجتماع بتأكيد محافظ الغربية على أهمية التعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية والمحافظة، لتنفيذ خطة مشروع تطهير مصرف «كتشنر»، والتي تنقسم إلى 3 محاور رئيسية، هي إدارة المخلفات الصلبة، والصرف الصحي، وإعادة تطهير المصرف، والممولة من الاتحاد الأوروبي، بهدف تقليل نسبة التلوث به.

ويعتبر مصرف «كتشنر» أحد أكبر وأهم المصارف التي تعاني من ارتفاع نسبة التلوث، حيث يمتد المصرف بطول يزيد على 68 كيلومتراً، منها 22 كيلومتر في محافظة الغربية، تبدأ من المحلة الكبرى مروراً بحدود محافظة كفر الشيخ وحتى البحر المتوسط.

وفي سياق آخر، أشار الدكتور رحمي إلى ضرورة الاعتماد على الطرق النظيفة في التخلص من المخلفات، سواء بإقامة مصانع لإنتاج البيوجاز أو مصانع تحويل المخلفات إلى طاقة، لتلائم الطبيعة الجغرافية للمحافظة، إلى جانب توفير قطعة أرض يتم تحويلها لنقطة وسيطة لتقليل الضغط على مصنع المحلة.

ومن جانبه، ألقى الدكتور أحمد سعيد الضوء على العقبات التي تواجه محافظة الغربية، ومنها بُعد المدفن الصحي بالسادات عن المحافظة بمسافة 120 كيلومتر، وضخامة كمية المخلفات التي تنتج يومياً، واختلاف أنواع المخلفات والتي يكون معظمها عضوية، وضعف عملية تجميع المخلفات، مؤكداً أنه من الأفضل استخدام بدائل أخرى لتقليل المخلفات التي تذهب للمدفن الصحي.

وأكد ميشيل صليبا، خبير المخلفات الصلبة، أن المشروع سيهتم بجميع مراحل إدارة المخلفات الصلبة من الجمع والفرز والمعالجة وإعادة التدوير، مع إنشاء مدافن صحية وفق معايير أوروبية وتكنولوجيا حديثة مطابقة للقوانين المصرية والدولية.

وفي نهاية الاجتماع، أكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالجانب التوعوي للمواطنين بالمشروع، بالتوازي مع أعمال الإنشاء، وسرعة عرض التقديم المبدئي للمشروع والمعاينة على أرض الواقع.