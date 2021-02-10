أيمن عزب عن وفاة عمرو هاشم: مات من 14 سنة.. والناس فهمت غلط

نشر أيمن عزب على حسابه الشخصي على «فيس بوك» صورة للفنان عمرو هاشم مما جعل الجميع يتفاعل مع البوست كأنه توفى اليوم، وتواصلت «الوطن» مع أيمن عزب وقال إن هناك لغطا من قبل المتابعين وأنه تذكر صديقه عمرو هاشم الذي توفى منذ 14 عاما.

وأضاف أنه شاهد له مسلسل «الأنصار» المعروض على «ماسبيرو زمان» وصور صورة له من المشهد من أجل جمع الدعوات له، وقال إنه نجح في ذلك الأمر، وقال إنه من المصادفات الجيدة أن زوجته تعمل معه في المسرح الكوميدي كنائب للمسرح الكوميدي.