استشاري طاقة: اللون الأزرق في غرف النوم يؤثر على العلاقة الزوجية

قالت لبنى أحمد استشاري الطاقة الحيوية، إن الكراكيب الكثيرة في المنزل والأرفف غير المرتبة تشع طاقة سلبية في المنزل، لافتة إلى ضرورة ترتيب الغرفة والسرير حتى لا يشع طاقة سلبية تؤثر على الإنسان.

المنازل البسيطة تشع طاقة إيجابية

وأضافت «أحمد» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc»، أن أكثر المنازل التي تشع طاقة إيجابية هي منازل الفلاحين والغلابة، لأنها لا تحتوي على أشياء كثيرة، موضحة أن الشخص هو من يصنع الطاقة السلبية بكثرة استخدامه للألوان الداكنة، مشيرة إلى ضرورة استخدام الألوان «السادة» لأنها مريحة نفسيا.

الألوان الساخنة للجيم والأحمر للمطاعم

وتابعت استشاري الطاقة الحيوية: «الألوان الساخنة كالأحمر والبرتقالي، تزيد طاقة الشخص، لذا يستخدم في صالات الجيم، واللون الأحمر يعمل على تناول الطعام بكثرة، لذا يستخدم في المطاعم، أما اللون الأزرق فيجعل الشخص يتناول الطعام بكميات أقل».

اللون الأزرق لا يجب استخدامه في غرف النوم

وواصلت: «اللون الأزرق لا يجب استخدامه في غرف النوم لأنه سيجعل العلاقة الجنسية ضعيفة وعلاقة الحب فاترة وهذا سيقلل فرص الإنجاب».

الأخضر يشع طاقة إيجابية

وأضافت لبنى أحمد: «اللون الأخضر يسبب طاقة إيجابية حتى لو كان المستخدم زرع صناعي وليس طبيعي، ولكن لا يجب استخدام الورد المجفف».

لا يجب زرع الصبار في المنزل

وأشارت إلى أن تواجد «الصبار» في المنزل، أمر خاطئ، لأنه يقطع هالة الرزق أو الراحة، وهو سبب قيام أصحاب بعض الفيلل في المناطق الراقية ببيع منازلهم بسبب إحاطة المنزل بزرع الصبار.