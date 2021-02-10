«المملوك»: السياسة والدين والأسرة أبرز اهتمامات المصريين

قال محمود المملوك، الكاتب الصحفي، إن هناك عناصر في أي قصة، إذا توافرت ستحصل على اهتمام الجماهير، أولها أن يكون لها بعدا إنسانيا، أو تحمل إثارة، مثل السياسي أو الديني أو الأخلاقي، وهذا هو الثالوث الذي يمكن أن يصدم الجمهور، مثل عودة شخص ما من الخارج، أو عفو رئاسي عن أحد الأشخاص، أو مشروع قانون، أو أي موضوعات تمس السياسة أو الدين أو الأسرة، لأن هذه هي اهتمامات المصريين.

وأضاف «المملوك» في لقاء مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أننا في المنطقة العربية تأخرنا كثيرا في إنتاج الأخبار بالذكاء الاصطناعي، ولكن هذه الطريقة متبعة في الخارج، موضحا أنه أصبح لديهم توقيتات معينة لنشر البيانات والمتابعات الإخبارية، ونشر التدوينات للمشاهير، وهذا كله باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه يمكن وضع معايير معينة يتم ضبطها في الذكاء الاصطناعي لنشر هذه الأخبار.

نشر البيانات الصحفية ليس إنجازا

وأوضح أن نشرالصحفي للبيانات لم يعد إنجازا، وهي متاحة بشكل كبير للجميع، وبالتالي مهمة الصحفي هو ما بعد البيان، سواء نشر حوار أو متابعة وتحليل هذه البيانات، مشيرا إلى أن جزء آخر من الذكاء الاصطناعي هو أنه ينتج قصص إخبارية بها تحليل للبيانات الصادرة من المؤسسات.