التخطيط: تطوير القرى سيمنح مصر الريادة.. والجودة شعار المرحلة الثانية

قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه يتم حاليا فحص القرى التي جرى تطويرها من قبل من أجل الخروج بدروس مستفادة منها، لتطبيقها في خطة الدولة الجديدة التي تقضي بتطوير القرى المصرية: «ستكون لمصر الريادة بين كافة دول العالم».

وأضاف «حلمي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الوزارة باتت تملك منظومة تستطيع من خلالها معرفة كم ما جرى تنفيذه في المشروعات عبر استخدام تكنولوجيا القمر الصناعي: «هنقدر نشوف بالصور والفيديوهات حجم الإنجاز والتنفيذ».

وأوضح أنه بالنسبة لحل مشكلات الكثافات في المرافق الخدمية من تعليم وصحة وخلافه، فيتم التعاون بين الوزارة والجهات المعنية لتوفير ما تتطلبه كافة قرى مصر ضمن خطة الدولة لتطوير القرى المصرية، والتي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل: «بنحصر الاحتياجات باتجاهات متعددة، وبنعمل دلوقتي مسح قومي محلي، وهناك لجان في المحافظات لتنمية القرية والمتابعات الميدانية للخروج بمقترحات للمواطنين، والتي سيتم مناقشتها مع كافة الوزارات كلٍ في مجاله».

وأكد أنه يجري تشغيل الوحدات الصحية بكفاءة وبمفهوم أشمل عما كان يتم من قبل تنفيذا لاتجاهات الدولة نحو منظومة التأمين الصحي الشامل: «فيه لجنة برئاسة مساعد أول رئيس الوزراء تجتمع بشكل أسبوعي لمناقشة كل الأفكار ولمقترحات والخطط التفصيلية مع كل القطاعات، ودي خطة دولة هدفها الوصول لتجمعات ريفية مستدامة».

وأشار إلى أن ذلك أهم ما يميز مبادرة مصر لتطوير القرى: «الجودة أهم من الإتاحة، وهو ما يميز المرحلة الثانية عن المرحلة الأولى، وهو فكر الدولة الذي تتبناه حاليا وصولا لخطتها التنموية عام 2030».