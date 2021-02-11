«خارجة عن القانون».. حركة مغربية تطالب بإلغاء تجريم الجنس خارج الزواج

أعلنت حركة مغربية تعرف باسم «خارجة عن القانون» دفاعها عن امرأة مغربية أم لطفلين، اشتهرت باسم «محجبة تطوان»، سبق ونشر لها فيديو جنسي وجرى سجنها، وأشارت الحركة، إلى أن هذه المرأة ضحية مزدوجة للاستغلال الجنسي، حيث جرى تصويرها دون علمها، كما صدر حكم بسجنها، مطالبة بإلغاء الفصل 490 الذي يعاقب العلاقات الجنسية بالتراضي خارج إطار الزواج، بالحبس من شهر حتى سنة.

وقالت «خارجة عن القانون»، في بيان، إن «هناء، التي تعيش في حالة هشاشة جراء ظروفها الاجتماعية الصعبة، تعرضت للاستغلال الجنسي لأغراض بورنوغرافية من قبل صاحب فيديو –انتشر على الإنترنت-، صورها دون علمها، وقرر بعد عدة سنوات نشره دون موافقتها. واليوم، تجد نفسها في السجن، بينما مرتكب الجريمة حرا».

وأطلقت الحركة، الأسبوع الماضي، حملة ضد قانون تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، عبر ما أسمته «اعتصام رقمي» لدعم هذه المرأة التي أفرج عنها في وقت لاحق، في إجراءات الاستئناف التي تهدف إلى إسقاط الحكم ضدها بناء على المادة 490، ولكن أيضا للمطالبة بالإلغاء التام لهذا القانون»، بحسب «فرنسا 24».

واشتعل نقاش ناري في مواقع التواصل وسط المغاربة بين داعم لمطلب إلغاء القانون المذكور، ومعارض. وكتبت فتاة تدعى بشرى، في تغريدة لها، أن «دور القوانين هو حماية المواطنين وليس إرسالهم إلى الجنة».

وأشار موقع «هسبريس» إلى أن الباحثة في قضايا الإسلام أسماء المرابط، «تنضم إلى المطالبين بإسقاط الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي المجرم للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، موردة أن هذا الفصل يخالف أخلاق الإسلام ولا يليق بمغرب اليوم".

في المقابل، هناك من بدا متحفظا في موقفه تجاه مطلب حركة «خارجة عن القانون». وغرد أحد رواد مواقع التواصل يدعى مرغان الزعيم: «أقول وبصريح العبارة إلى كل الذين يريدون ذلك... هل فكرتكم في بناء وإحداث مراكز رعاية الأمهات العازبات والأطفال المتخلى عنهم؟ إذا كنتم فكرتم في ذلك فما علي إلا أن أمتنع عن أي تعليق مستقبلا، لأن المسألة مركبة، وعكس ما تعتقدونه».

وتساءل كريم الهاني، إن كان «مطلب إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي واقعي». أما شيماء، فأكدت أنها «مع إلغاء هذا القانون شريطة أن يمر ذلك عبر تربية جنسية بدءا من سن مبكرة»، إلا أنه صعب على بعض المغردين اتخاذ موقف من هذا النقاش كما هو شأن «كارا» التي تقول: «أصدقائي، في الحقيقة لا أدري إن كان يجب علي أن أكون مع #STOP490 أو ضده».

وألقت حركة «خارجة عن القانون»، بالكرة في ملعب المشرع في المغرب، بقولها إنه «من المفترض أن يحمي القانون المغربي الضحايا مثل هناء وليس معاقبتهم»، معتبرة أن هذا «الظلم مسموح به، فقط لأن المادة 490 موجودة في قانون العقوبات. وهذا القانون نفسه يمنع ضحايا الاغتصاب أو الابتزاز بأشرطة جنسية، من تقديم شكوى خوفا من الاعتقال والإدانة».