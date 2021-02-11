حلم علاء ولي الدين الذي رحل قبل تحقيقه بأيام: فيلم «عربي تعريفة»

فى مثل هذا اليوم منذ 18 عامًا انتهى علاء ولي الدين من آداء الصلاة، واتجه لمنزله وسريره من أجل الخلود للنوم والراحة، ولكنها كانت راحة أبديه لنهاية عمره بعدما جاء موعد لقاء ربه.

علاء ولي الدين يصور 20 مشهدًا بين الإسكندرية والبرازيل

حياة الشهرة والنجومية لم تدم كثيرًا لعلاء ولي الدين، فلم يذوق طعم النجاح إلا مع السنوات الخمس الأخيرة من عمره مع فيلمي «الناظر» و«عبود على الحدود»، وقبل رحيله كان قد ذق مرارة الفشل مع فيلم «ابن عز»، فعقد أمله فى العودة للنجاح مع فيلمه الأخير «عربي تعريفه».

«علاء» صوّر أكثر من 20 مشهدًا من «عربي تعريفة» ما بين الإسكندرية والبرازيل، ووصل إجمالى ما تم تصويره من أحداث الفيلم 15 دقيقة تعتبر الظهور الأخير للفنان الراحل، وبعد فترة قام المخرج عمرو عرفة بنشر فيديو من العمل عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وكان من المقرر أن يعود به الفنان الراحل إلى المنافسة من جديد بعد أن وفر له كل شيء وكل الإمكانيات.. كان حلم علاء الذي لم يتم وربما لن يتم.

علاء ولي الدين: متفائل بمساندة الإعلام لي

في آخر حوار أجراه علاء ولي الدين للصحافة قبل رحيله بشهر مع مجلة «أخبار النجوم»، فى عددها الصادر برقم 537 يناير عام 2003، قال «أتمني أن يحقق الفيلم النجاح الذي أنتظره وينتظره الجمهور مني، وأنا متفائل لأن وسائل الاعلام كانت معي في أول يوم تصوير في فيلم (الناظر) وحقق نجاحًا مبهرًا، وإن شاء الله يحقق (عربي تعريفة) النجاح أيضا لكونها تشد من أزري».

فيلم «عربي تعريفة» كان من إخراج المخرج عمرو عرفة وتأليف المؤلف حازم الحديدى، وكان من المقرر أن يشارك في بطولة الفيلم بجانب علاء ولي الدين، مجموعة من النجوم من بينهم شريف منير، وحنان ترك، وخيرية أحمد.