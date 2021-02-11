رسامة أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح للمرة الأولى في مارس 2021

تشهد كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، للمرة الأولى خلال مارس المقبل، رسامة أساقفة جدد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وحضور أعضاء المجمع المقدس للكنيسة، على هامش اجتماعهم السنوي الذي تأجل خلال العام الماضي، نظرا لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وكاتدرائية ميلاد المسيح، التي افتتحت بشكل جزئي في 2018، وجرى افتتاحها رسميا في 2019، غاب عنها لأول مرة منذ افتتاحها في 2021، القداس الرئيسي لعيد الميلاد المجيد بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نظرا لإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ما دفع البابا تواضروس الثاني، لصلاة القداس داخل دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بحضور عدد محدود من أساقفة ومطارنة الكنيسة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.

وتشمل رسامات الأساقفة الجدد التي يُقام طقسها في كاتدرائية ميلاد المسيح، تجليس الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا على إيبارشية المنيا، ورسامة الراهب سرابيون السرياني، الراهب بدير العذراء السريان بوادي النطرون، أسقفا على إيبارشية شرق النيل، ورسامة الراهب ثاؤفيلس المحرقي، الراهب بدير السيدة العذراء «المحرق» بالقوصية، أسقفا على إيبارشية أبوقرقاص.

وتشهد الكاتدرائية كذلك، رسامة أسقفين عموما لكنائس القاهرة، ورئيس جديد لدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون خلفا للأنبا صرابامون، الذي توفي العام الماضي، ورئيس جديد لدير أبو مقار بوادي النطرون بعد مقتل الأنبا إبيفانيوس رئيس الدير الراحل في 2018، وكذلك رسامة أسقف جديد بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة التي تنفرد بين سائر كنائس العالم باسم «ميلاد المسيح»، مقامة على مساحة 15 فدانا، وأقيمت بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومبنى الكاتدرائية المقام على مساحة 7500 متر مربع، يسع نحو 1000 مواطن، وتحتوي الكاتدرائية على ساحة رئيسية، إضافة إلى مبنى المقر البابوي وصالة استقبال وقاعة اجتماعات ومكاتب إدارية، كما يسع مبنى الكاتدرائية 8200 فرد، وهو عبارة عن بدروم، وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا، وتحتوي على جراج أسفل الأرض مكون من طابقين ومبنى خدمات.