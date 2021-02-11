طيران مجهول يستهدف شحنة أسلحة قادمة من العراق إلى سوريا

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية مقرها لندن، بأن طيران مسير مجهول الهوية حتى اللحظة، عمد صباح اليوم الخميس، إلى استهداف سيارة تحمل شحنة أسلحة قادمة من العراق، وذلك بالقرب من معبر عسكري غير شرعي بين العراق وسوريا، تستخدمه الميليشيات للتنقل بين البلدين وإدخال التعزيزات والشحنات منه، قرب مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، وسط دوي انفجارات عنيفة بالمنطقة عقب استهداف السيارة المحملة بذخيرة وسلاح، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن حجم الخسائر البشرية والمادية.

وكان المرصد السوري أشار في الثالث من الشهر الجاري، إلى قصف إسرائيلي استهدف مزارع تتواجد فيها ميليشيات تابعة لـ«حزب الله» اللبناني والمقاومة الشعبية لتحرير الجولان، تزامنًا مع انفجارات في نقاط عسكرية تابعة للواء 90 دبابات التابع لقوات النظام والذي تتمركز فيه ميليشيات إيرانية، في منطقة الهبارية بريف القنيطرة قرب الحدود الإدارية مع محافظة درعا، ما أدى إلى تدمير تلك المواقع.