عاجل.. السيسي يوجه بدراسة مشروعات طاقة بينها بتروكيماويات مع الأردن

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، توجيها خلال لقائه، اليوم، الوفد الأردني رفيع المستوى الذي يزور مصر حاليا برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، بأهمية دراسة تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات تستثمر القدرات من الطاقة، وتستفيد البلدان من ثمارها ومنتجاتها، ومن بينها قطاع الصناعات البتروكيماوية.

وأضاف «مدبولي»، في تصريحات على هامش المباحثات المصرية الأردنية التي عقدت، اليوم، أن هناك توجيه من الرئيس بالإسراع في تفعيل هذه المشروعات في أسرع وقت ممكن في ضوء الفرص المتاحة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المضي قدما في إقامة مراكز لوجستية في البلدان الثلاثة، لنقل البضائع بين هذه البلدان، وتعزيز التجارة المشتركة واستثمار الفرص الواعدة.

وقال إن تواتر زيارات المسؤولين بين البلدين عكس حجم الترابط وعلاقات الأخوة بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد مدبولي الحرص الكامل على دعم وتعزيز أطر التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.