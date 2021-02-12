«لو هتغير رقم واتساب».. طريقة تغيير رقم هاتفك دون فقدان محادثاتك

يريد البعض من حين لآخر تغيير رقم هاتف تطبيق واتساب الخاص به، وهو ما يتيحه تطبيق التراسل المملوك لشركة «فيس بوك» حيث يمكن مستخدميه من تغيير رقم هاتف حساب واتساب الخاص بهم بسهولة في بضع خطوات بسيطة.

وعند تغيير رقم الهاتف يرغب الكثيرون بعدم فقدان بياناتهم القديمة ومحادثاتهم، وهو ما سنوضح كيفيته في السطور التالية حسبما ذكر موقع «india today» والتي قد تساعدك على الحفاظ على كل رسائلك بما في ذلك جميع الصور ومقاطع الفيديو.

كيفية تغيير رقم هاتف واتساب دون فقدان محادثاتك

في البداية قم بفتح تطبيق واتساب على هاتفك المحمول.

ثم قم بالنقر فوق خيار المزيد، بتطبيق واتساب على أندرويد.

ستظهر لك القائمة المنسدلة قم بالنقر على خيار الإعدادات Settings.

عند الوصول إلى صفحة الملف الشخصي انقر على خيار الحساب Account.

انقر على أيقونة خيار تغيير الرقم من الخيارات المحددة انقر Change number، ثم التالي Next.

ثم قم بإدخال رقم هاتفك القديم عند ظهور الصفحة الجديدة، في الحقل الأول ورقم هاتفك الجديد في الحقل الثاني.

في النهاية انقر على خيار التالي، حينها ستتلقى سؤالا من واتساب عما إذا كنت تريد إعلام جهات الاتصال الخاصة بك برقمك الجديد، عندها انقر موافق أو DONE لكي تحتفظ بكافة بياناتك.

وأضاف تطبيق واتساب WhatsApp، منذ عامين ميزة جديدة تسهل على مستخدميه عملية تغيير رقم الهاتف الخاص بهم دون فقدان الدردشات والمحادثات الخاصة بهم.

وتتيح لك «ميزة تغيير الرقم»، التي أضافها التطبيق تغيير رقم هاتفك المرتبط بحساب واتساب الخاص بك على نفس الهاتف أو هاتف جديد، وقبل تغيير رقم هاتفك تأكد من أن رقم هاتفك الجديد يمكنه تلقي رسائل SMS أو مكالمات هاتفية ولديه اتصال خلوي نشط.

ويعتبر واتساب أحد تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر استخداما حول العالم من قبل العديد من الأشخاص نظرا لمزيد من الخصوصية والحماية التي يتمتع بها.