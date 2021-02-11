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حمدي قوطة: ما أنجز في عهد أبوشقة ماليا وإداريا أدى لاستقرار الوفد

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الوطن
07:05 م | الخميس 11 فبراير 2021
حمدي قوطة

حمدي قوطة

أكد المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، رئيس اللجنة النوعية للصناعة والتجارة، تأييده للشرعية وجميع القرارات التي يتخذها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، والتي من شأنها الحفاظ على كيان واستقلال وثوابت وقيم بيت الأمة.

وقال «قوطة»: إن ما تم إنجازه وتحقيقه في ولاية أبو شقة لرئاسة الوفد على المستوى المالي والإداري والسياسي، لم يُحقق منذ زمن بعيد، وهو ما أدى إلى استقرار الحزب في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأموال التي تم التبرع بها من الأعضاء في عامين ونصف العام تجاوز 60 مليون جنيه.

ولفت رئيس اللجنة النوعية للتجارة والصناعة في حزب الوفد إلى أنه أيضًا على المستوى الإداري، تراجعت خسارة الجريدة لأقل من النصف، لذلك كان التأييد لجميع القرارات التي يتخذها رئيس الوفد والتي من شأنها الحفاظ على استقلال واستقرار الحزب.

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