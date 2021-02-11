خطوات استخراج شهادة تحركات من مصلحة الجوازات إلكترونيا

تستخرج شهادة التحركات من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية، وهي ورقة رسمية توضح ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ خارج وداخل مصر، خلال ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻳﺤﺪدﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ، وﺗﻮﺿﺢ ﺗﺴﺠﻴﻼﺕ ﺧﺮﻭﺟﻪ وﺩﺧﻮﻟﻪ ﻋﺒﺮ ﻣنافذ اﻟﺒﻼﺩ اﻟﺒﺮﻳﺔ وﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﺍﻟﺠﻮﻳﺔ بشكل عام موضحا بها اﻟﺘﺎرﻳﺦ، وعادة ما يتم طلبها في السفارات الأوروبية، وأثناء تسجيل طلبات المعاشات بالنقابات أو الانضمام إليها.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد خطوات إصدار شهادة التحركات إلكترونيًا من مصلحة الجوازات والهجرة، استمرارًا لسلسة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خطوات الحصول على شهادة التحركات إلكترونيًا

- أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين استخراج شهادة التحركات عبر الإنترنت للمتعاملين مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة www.moi.gov.eg.

- اختيار شهادة التحركات في البحث اسم الشخص المراد إصدار الشهادة له، الرقم القومي، الوظيفة، تاريخ الميلاد، والعنوان.

- تحديد المحافظة التابع لها مقدم الطلب.

- تسجيل اسم المنطقة السكنية.

- نوع الجهة المقدم إليها الطلب.

- اسم الجهة المقدم إليها الشهادة.

- تحديد الفترة الزمنية المطلوب استخراج شهادة التحركات عنها.

- الدفع الإلكتروني بواسطة بطاقات الدفع.

ويمكن استلام الشهادة خلال 3 أيام بعد الموافقة على الطلب المقدم إلكترونيًا، وذلك في إطار تطوير وتحديث خدمات أجهزة وزارة الداخلية، والارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية، وتيسير الإجراءات بما يسهم فىحصول المواطنين على تلك الخدمات في سهولة ويسر.

يذكر أنّ الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، أحد أجهزة وزارة الداخلية التي تؤدي خدماتها للمواطنين والأجانب، وأُنشئت (إدارة الجوازات والجنسية) بقرار وزاري صادر في 9/4/1939 وجرى تعديل تسميتها في العام 1953 إلى (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية)، ثم جرى تعديلها مرة أخرى إلى (مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية) بالقرارالجمهوري رقم 1842 لسنة 1971 ثم إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بقرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2001 بتاريخ 18/6/2001 ثم القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2018 في شأن تعديل المسمي إلى (الإدارة العامة للجوازاتوالهجرة والجنسية).

وكانت الإدارة قبل ثورة يوليو سنة 1952 تشمل المركز الرئيسي بمنطقة قصر العيني وعدد محدود من الفروع بالإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وأسوان، إضافة إلى مكاتبها بالمنافذ الشرعية للبلاد ثم نقلت بعد ذلك إلى مقرها الحالي.