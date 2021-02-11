عاجل.. تعرف على وصية علي حميدة قبل وفاته بدقائق

كشف عادل نافع، ابن شقيقة المطرب الراحل علي حميدة، وصية خاله، الذي تركها له قبل وفاته، قائلًا: «نده عليّا أنا وأمي قبل ما يموت بربع ساعة بالظبط».

وقال «نافع»، لـ«الوطن»، إن علي حميدة أوصاه برعاية والدته، وأن يكون بارًا بها طوال حياته، وبمُساعدة المحتاجين والمرضى، قائلًا: «قال لي خلي بالك من الناس المريضة وساعدهم باللي تقدر عليه».

وأكد أنّ علي حميدة لم يترك أي وصية أخرى، باستثناء شقيقته ومساعدة المرضى، موضحًا: «وصاني بدول بس وبعد 10 دقايق كان توفى».

ونفى ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن وصيته بدفنه في ضوء النهار، وألا يدفن ليلاً قط، وذلك بعد استشعاره بقرب الرحيل، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، ولم يتحدث في ذلك الشأن إطلاقا، لا سيما أن حالته الصحية كانت مستقرة حتى عصر اليوم، بينما اشتد عليه المرض بشكلٍ مفاجئ وفي لحظات معدودة.