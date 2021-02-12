عاجل.. سماع دوي انفجار في محيط بلدة «خان أرنبة» بسوريا

سمع دوى انفجار في محيط بلدة «خان أرنبة» في ريف القنيطرة بسوريا، وفقا لما ذكرته ذكرت قناة «الإخبارية» السورية، فيما لم ترد أي معلومات حول طبيعة التفجير.

وكان عنصر من قوى الأمن الداخلي قتل في وقت سابق، جراء إطلاق النار عليه في ناحية القصيبة بريف القنيطرة.

وقال مصدر في قيادة «شرطة القنيطرة»، لوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إن اثنين من المسلحين المجهولين يستقلان دراجة نارية، أطلقا النار على أحد عناصر قوى الأمن الداخلي في «القصيبة» ما أدى إلى مقتله.