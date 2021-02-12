عاجل.. وفاة اللواء مجدي البسيوني عن عمر ناهز 75 عاما

توفي اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، قبل قليل، عن عمر ناهز 75 عاما.

وترك نبأ رحيل اللواء البسيوني حالة حزن واسعة بين أصدقائه، وأظهرت الرسائل المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي التي نعى فيها أقاربه وزملائه الفقيد، داعين الله سبحانه وتعالى أن يدخله فسيح جناته وأعلى الجنان.

اللواء مجدي البسوني من قيادات الداخلية، حتى خرج للتقاعد بعد رحلة عمل جادة تزيد على 30 سنة في الداخلية، تولى خلالها العديد من المهام البحث الجنائي، وتولى رئاسة المباحث لعدد من أقسام الشرطة في القاهرة وبورسعيد.

عرف اللواء البسيوني في الإعلام بأنه صاحب رأي أمني وقانوني سديد، وإنسان وطني حتى النخاع، وكان دائم الظهور في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، وآخر ظهور للرجل في الإعلام كان في 25 يناير الماضي، وتحدث عن أن مواجهة الجماعات الإرهابية هو التحدي الأكبر للداخلية المصرية، ولكن مهمة الداخلية ليست قاصرة على مواجهة الإرهاب فقط بل لها مهام كثيرة.

وأضاف الرجل في حديثه الأخير، أن وزارة الداخلية تتصدى في الوقت نفسه لكل أشكال الجرائم، وأن مواجهة الاحتكار والمخدرات وتطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا من ضمن مهام الداخلية التي تقوم بها على أكمل وجه، وأن الجريمة الجديدة على السوشيال ميديا من ضمن مهام الداخلية الجديدة، والتضحية الحقيقية التي يقوم بها الضباط وأسرهم كبيرة.