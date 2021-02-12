صوفينار لـ«الوطن»: «صالح جمعة بيعاكسني وعاوز يبين للناس إني بحبه»

«إيه ده؟».. هكذا أبدت الراقصة الأرمينية صوفينار دهشتها من إرسال صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي السابق، 3 قلوب حمراء لها تعليقاً منه على إحدى صورها التي نشرتها عبر خاصية «ستوري» على تطبيق «إنستجرام».

ونشرت صوفينار صورة ضوئية من رسائل جمعة لها، وعلقت عليها قائلة «إيه ده»؛ لتثير حالة من الجدل بين متابعيها عن سبب إقدام نجم الأهلي السابق علي هذا التصرف.

وقالت صوفينار، لـ«الوطن»، في أول تصريح منها على هذه الواقعة قائلة: «واضح إنه بيعاكسني، وفي نفس الوقت عاوز يعمل قدام الناس إني أنا بحبه وإني من جمهوره، بس الحقيقة إنه هو اللي بيعاكسني».

سخرية السوشيال ميديا

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من هذه الواقعة التي أعادت إلي الأذهان وقائع مشابهة لـ عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطني، مع عدد من الفتيات الأجانب، حيث علقوا عليها قائلين:«عمرو وردة عضك يا صالح ولا إيه؟».

سيراميكا كليوباترا

ويلعب صالح جمعة حالياً في صفوف نادي سيراميكا كليوباترا، بعد انتقاله من النادي الأهلي.

يذكر أن صالح جمعة هو شقيق اللاعب عبدالله جمعة، نجم نادي الزمالك.