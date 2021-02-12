تركيا تحتاج عامين لتلقيح مواطنيها ضد كورونا وتتجاهل الأكراد

قالت الجمعية الطبية التركية: إن نقص الجرعات والمشكلات الحالية في النظام الصحي في البلاد تعني أن تركيا قد تستغرق عامين لتطعيم سكانها، واستند التقييم إلى النتائج التي توصل إليها مجلس مراقبة الجمعية، بعد مراجعة لمدة 11 شهرًا.

وقالت الرابطة في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت منذ أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن أكثر من مليونين و800 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح منذ بدأت تركيا في حملة التطعيم الشامل في 14 يناير، أي ما يقرب من 3.5 في المائة من السكان.

لكن المشاكل المتعلقة بنظام المواعيد والبيانات، فضلاً عن القيود الحالية في خدمات الرعاية الصحية الأولية تعرقل برنامج التطعيم، على حد قول الجمعية.

وقالت الرابطة: إن تركيا لم تؤمن حتى الآن 120 مليون جرعة ضرورية لتغطية سكانها البالغين.

وتلقت تركيا 3 ملايين جرعة من لقاح Sinovac الصيني الصنع، ومن المتوقع أن تبدأ في تسليم 4.5 مليون جرعة من لقاح BioNTech و Pfizer الأمريكيين في نهاية الشهر.

كما اتفق المسؤولون على صفقة لبدء التصنيع المحلي للقاح Sputnik V jab الذي طورته روسيا.

وأثارت الجمعية مخاوف بشأن التفاوتات الداخلية في معدلات التطعيم اذ يتم تلقيح الأقليات بوتيرة أقل من الأتراك، خصوصاً الأكراد.

وقالت الجمعة المستقلة إن ما بين 70 و 90 في المائة من الحاصلين على التطعيم في المناطق الحضرية التركية، وأقل من 30 في المائة من متلقي اللقاح في أجزاء من المناطق الشرقية ذات الأغلبية الكردية في تركيا.

وقالت الجمعية: "مثلما يوجد عدم مساواة في مواجهة الوباء، هناك عدم مساواة مماثلة في التطعيم".