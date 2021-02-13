بيوم الإذاعة العالمي.. 10 معلومات عن أحمد سالم أول من قال «هنا القاهرة»

«هنا القاهرة».. العبارة الحماسية التي تحمل في طياتها مشاعر الانتماء لوطن كان من رواد الإذاعة في الشرق الأوسط، وكانت من أولى الكلمات التي انطلقت عبر الإذاعة المصرية على لسان الإذاعي أحمد سالم، في افتتاحها عام 1934، كما تم اعتمادها كعبارة رسمية لبدء إرسال كل الإذاعات المصرية التي انطلقت في السنوات التالية.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للإذاعة في يوم 13 فبراير، ويتناول الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة هذا العام أولا: ترويج التعددية في الإذاعة من خلال المزج بين هيئات الإذاعة العامة والخاصة والمحلية، ثانيا: تشجيع وجود مختلف الفئات في قاعات التحرير، من خلال تشكيل فرق تضم مختلف فئات المجتمع، ثالثا: تعزيز التنوع في المحتوى المقدم على الإذاعة وفي أنواع البرامج بما يعكس تنوع فئات المستمعين.

أبرز 7 معلومات عن أحمد سالم

ذكر الموقع الرسمية للهيئة العامة للاستعلامات، فيما يخص المذيع أحمد سالم ما يلي:

1- أول مذيع في الإذاعة المصرية.

2- ولد في 20 فبراير لعام 1910.

3- هو من مواليد قرية أبو كبير بمحافظة الشرقية.

4- يعد أحد سبعة تولوا مسؤولية الإذاعة الوليدة ووضعوا أسس العمل بها، وهم: محمد سعيد لطفى باشا، محمد فتحى، على خليل، أحمد كمال سرور، مدحت عاصم، وعفاف الرشيدي.

5- درس هندسة الطيران في إنجلترا وعمل مهندسا لفترة وجيزة.

6- أتاح له صوته المميز واطلاعه بأن يترأس القسم العربي بالإذاعة المصرية.

7- قدم استقالته بعد أن عرض عليه «طلعت حرب» أن يتفرغ لإنشاء شركة مصر للتمثيل.

8- بنى ستوديو مصر على أحدث طراز آنذاك وقدم باكورة إنتاجه فيلم «وداد» لكوكب الشرق أم كلثوم.

9- لم تحفظ التسجيلات القديمة تراث أحمد سالم، حيث حالت بين وصوله إلى الآجيال المعاصرة.

10- توفي في 10 سبتمبر لعام 1949.

وكان المؤتمر العام لليونسكو في دورته الـ 36، أعلن أن يوم 13 فبراير لعام 2011 يوما عالميا للاذاعة وذلك بالتزامن مع اليوم الذي أُنشئت فيه إذاعة الأمم المتحدة في 1946.