تحذير من «الصيادلة»: فياجرا مغشوشة بالأسواق تؤدي إلى الوفاة

حذّر صيادلة بالغرف التجارية من وجود سوق سرية للأدوية المغشوشة كالفياجرا والفيتامينات والمكملات الغذائية يتم تداولها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية تؤدي إلى الوفاة، لافتين إلى أن هذه الوسائل تعتمد على الطرق الاحتيالية لبيع الأدوية المغشوشة والمهربة ويروجونها عبر تلك المنصات.

ومن جانبه، كشف الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، أن الفياجرا المحلية أصبحت موجودة بكثرة فى السوق ويباع القرص بسعر من 3-4 جنيهات وتشتريها الصيدليات من شركات معتمدة، أما مايتم تداولة عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي فهي أنواع مهربة ومغشوشة ولايمكن معرفة مصدرها الأصلي، وقد تؤدى إلى الوفاة.

تهريبها عن طريق تجار الشنطة

وأضاف «عبد المقصود» لـ«الوطن»، أن بعض هذه الأصناف تباع سرًا في العيادات والمراكز والأماكن البعيدة عن أعين الرقابة بشكل عشوائي، وأغلبها يتم تهريبها على نطاق واسع عن طريق تجار الشنطة وإخفاءها داخل الملابس الشخصية.

ومن جهته، قال الدكتور حاتم الجبلي، نائب رئيس شعبة الصيادلة بالغرف التجارية، إن الأدوية المغشوشة تمثل 10% من تجارة الأدوية على الصعيد العالمي، وتدفع الأدوية المزيفة للمرضى، نظرًا لما يتسم به منتجوها من قدرة فائقة على الخداع.

وتابع «الجبلي»، أن هناك تذبذبًا واضحًا في مبيعات الفياجرا بشكل كبير في الصيدليات بالمقارنة بالاعوام الماضية وظهور جديد لأنواع جديدة، لافتًا إلى أنه بالمقارنة بالأعوام الماضية كانت أقل بسبب الحالة النفسية والاجتماعية للمواطنين، فضلا عن ظهور منشورات من أن لآخر بوجود فياجرا مغشوشة ما أثر على حجم مبيعاتها.

أدوية الإنترنت غير مضمونة

وحذر نائب رئيس شعبة الصيادلة بالغرف التجارية، من الدواء الدليفري وشبكة الإنترنت لأن هذه الأدوية غير مضمونة، لافتا إلى أن الدواء لا ينبغي أن يؤخذ إلا من الصيدليات، إذ تفحص الدواء وتراقب مطابقته للمواصفات من عدمه، التزامًا بالمعايير الصحية السليمة.