حمدي الكنيسي: مصر لديها 30 إذاعة موجهة.. وقادرون على التطور والابتكار

قال الإذاعي الكبير حمدي الكنيسي، إن الإذاعة المصرية تعمل على التطور والابتكار، والدليل على ذلك أنها مازالت تحتفظ بجماهيرها، وتستثمر بالمقومات الخاصة بها، حيث يوجد أكثر من 30 إذاعة مصرية موجهة، وهناك 10 شبكات إذاعية محلية، مشددًا على أن الإذاعة موجودة من خلال الإعلام الوطني، لافتًا إلى أنه أنشأ شبكة إذاعات متخصصة في مصر.

شبكة تلبي كل رغبات المستمعين

وأضاف «الكنيسي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، الجمعة، أن هذه الشبكة يوجد بها إذاعة للشباب، وإذاعة لكبار السن، وإذاعة للأخبار، وإذاعة للأغاني، وإذاعة تعليمية، وهي تلبي رغبات المستمعين باختلاف فئاتهم.

الرد على من يهاجمون الإذاعة

وتابع الإذاعي الكبير: «الإذاعة ترد على كل من كان يتصور أنه مع انتشار الوسائل الإعلامية الأخرى سوف تتراجع، والإذاعة لن تتراجع لأن لها مقومات خاصة بها، مشيرًا إلى أنهم يستثمرون في وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة، ومنها الحوار مع المستمعين مباشرة، وزاد هذا الأمر بعد أزمة فيروس كورونا».

التطوير في الشكل والمضمون

وشدد، على أن استفادة الإذاعة من وسائل الاتصال الحديثة أتاح لها التطور من حيث الشكل، إضافة إلى أن الإذاعيين المصريين قادرين على التطور والابتكار في المضمون بشكل مستمر.

ويحتفل العالم يوم 13 فبراير، باليوم العالمي للإذاعة، تحت شعار «التطور – العالم يتغير – الإذاعة تتطور».

يذكر أن منظمة اليونسكو، أقرت اليوم العالمي للإذاعة، ليكون يوم 13 فبراير من كل عام، بهدف تعزيز مكانة الإذاعة بين وسائل الإعلام الأخرى، والتواصل بين الإذاعات المختلفة حول العالم.

ومن جانبه، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر لديها 10 شبكات إذاعية بإجمالي عدد ساعات بث مسموع 190.3 ألف ساعة عام 2019/2020.