نصيحة أمريكية: ارتد كمامتين لحماية نفسك من سلالات كورونا الجديدة

أوصى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة رسميا، بارتداء كمامتين لتوفير مزيد من الحماية لمنع انتقال الفيروس المسبب لـ كوفيد-19، وخاصة السلالات المتحورة منه الأكثر قدرة على الانتشار.

ويوصي المركز بارتداء كمامة جراحية وفوقها كمامة قماشية صالحة لإعادة الاستخدام، بعد أن أظهرت نتائج دراسة أجراها المركز أن استخدام الكمامتين قلل من احتمالات التعرض للفيروس بأكثر من 92.5%، مقارنة بـ 42% باستخدام الكمامة الجراحية فقط.وذكر أن الاستخدام الصحيح والمتسق للقناع يعتبر خطوة حاسمة يمكن للجميع اتخاذها لمنع الإصابة بـ COVID-19 وانتشاره، حيث تعمل الأقنعة بشكل أفضل عندما يرتديها الجميع، ولكن لا توفر جميع الأقنعة نفس الحماية.

أضاف المركز الأمريكي أنه عند اختيار القناع، انظر إلى مدى ملاءمته، ومدى ترشيحه للهواء، وعدد الطبقات التي يحتوي عليها، مضيفاً: طريقتان مهمتان للتأكد من أن قناعك يعمل بأفضل شكل ممكن.. تأكد من أن القناع يلائم وجهك بإحكام. يمكن أن تسمح الثغرات للهواء الذي يحتوي على قطرات من الجهاز التنفسي بالتسرب للداخل والخارج حول حواف القناع.

يواصل المركز الأمريكي توصياته: اختر قناعًا به طبقات لإبقاء قطرات الجهاز التنفسي بالداخل وإخراج الآخرين. القناع ذو الطبقات سيمنع دخول المزيد من قطرات الجهاز التنفسي إلى القناع أو الهروب من القناع إذا كنت مريضًا، واختر قناعًا بسلك أنف، وسلك الأنف عبارة عن شريط معدني بطول الجزء العلوي من القناع، حيث تمنع أسلاك الأنف تسرب الهواء من أعلى القناع، ثم اثنِ سلك الأنف على أنفك لتلائم وجهك.

وتابع في توصياته: استخدم قناعًا مناسبًا أو دعامة فوق قناع يمكن التخلص منه أو قناع من القماش لمنع تسرب الهواء حول حواف القناع، وتأكد من أنها تناسب بشكل مريح أنفك وفمك وذقنك، وتحقق من وجود فجوات عن طريق حشو يديك حول الحواف الخارجية للقناع، وتأكد من عدم تدفق الهواء من المنطقة القريبة من عينيك أو من جوانب القناع، فإذا كان القناع مناسبًا بشكل جيد، فسوف تشعر بأن الهواء الدافئ يأتي من مقدمة القناع وقد تتمكن من رؤية مادة القناع تتحرك للداخل والخارج مع كل نفس.

ويختتم المركز الأمريكي: "استخدم قناعًا من القماش يحتوي على طبقات متعددة من القماش، وارتدِ قناعًا واحدًا يمكن التخلص منه تحت قناع من القماش، ويجب أن يدفع القناع الثاني حواف القناع الداخلي على وجهك، وتأكد من أنه يمكنك الرؤية والتنفس بسهولة".