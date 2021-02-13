12 إجراء للجامعات داخل لجان امتحانات التيرم الأول للحد من «كورونا»

تجري الجامعات الحكومية والخاصة، استعدادتها النهائية لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات للعام الجامعي الجاري 2020-2021، وذلك تنفيذا لقرارات الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، بتنفيذ الامتحانات بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي وفقا لمنظومة التعليم الهجين، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترايزة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وأجرت الجامعات عددا من الإجراءات المشددة للوقاية من تفشي الفيروس خاصة في لجان الامتحانات.

وفي النقاط التالية تستعرض الـ«الوطن»، أبرز الإجراءات التي سيتم تطبيقها داخل اللجان من قبل وزارة التعليم العالي والجامعات.

أبرز الإجراءات

- الكشف الحراري على جميع الطلاب قبل الدخول إلى مقار اللجان المختلفة.

- التشديد على ارتداء الكمامة قبل الدخول وأثناء التواجد في اللجنة.

- تحقيق التباعد الاجتماعي وترك مسافة قبل الدخول وبعد الخروج من اللجان.

- عدم السمح للطلاب بتبادل الأدوات الشخصية بينهم.

- ترك مسافة بين كل طالب وطالب لا تقل عن متر ونصف داخل اللجنة الواحدة.

- التهوية الجيدة للمدرجات والقاعات المخصصة للامتحانات.

- إلزم الملاحظين بارتداء الكمامات والقلفزات أثناء التوزيع لأوراق الأسئلة والإجابات.

- تخصيص صناديق زجاجية لجمع أوراق الإجابات من الطلاب.

- إحالة أي طالب تظهر عليه أعراض مرضية إلى الطبيب المختص المتواجد في منطقة اللجان.

- تخفيض عدد الطلاب باللجنة الواحدة إلى الثلث.

- التعقيم الدوري للجان قبل وبعد الامتحانات.

- إلغاء تشغيل المرواح أثناء الامتحانات.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أن الامتحانات ستكون من خلال ما تم دراسته خلال الفصل الدراسي الأول، مؤكدين أنه تم التشديد على أن لاتخرج الامتحانات عن المقررات، بالإضافة إلى أنه يجب أن تأتي وفقا لقدرات الطالب المتوسط، منوهين إلى أنها ستسمر لمدة لا تزيد عن شهر منذ انطلاقها، على أن يتم التصحيح الفوري للامتحانات على أن تعلن نتائجها بحد أقصى شهر من تاريخ انتهائها بكل كلية، مؤكدين أنه سيتم العمل على مواجهة تفشي مرض فيروس كورونا.