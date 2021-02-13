هبة عبدالغني تستكمل تصوير «الطاووس» وتنتظر عرض «وادي الجن»

تستكمل الفنانة هبة عبد الغني، تصوير مشاهدها خلال السياق الدرامي لمسلسل «الطاووس»، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021، بطولة النجم العربي جمال سليمان، غدا الأحد في إحدى الشقق بمنطقة مصر الجديدة.

ومن جهتها، أعربت هبة، في بيانٍ لها، عن سعادتها بالتعاون لأول مرة مع النجم جمال سليمان، وكذلك التعاون للمرة الثانية مع الفنانة سهر الصايغ والمخرج رؤوف عبدالعزيز، والذي ترى أنَّ التعاون معه مكسب كبير لأي ممثل خاصة في ظل حرصه الشديد على الاهتمام بكل شيء يخص الممثل، والعمل على تقديمه للجمهور بشكل مختلف وجديد عليهم بعيدًا عن النمطية والتكرار.

مسلسل «الطاووس»، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهالة فاخر، وأشرف مصيلحي، هبة عبدالغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، إلى جانب مجموعة من الشباب الصاعدالعمل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

‎كما تنتظر هبة عبد الغني عرض أحدث أعمالها الدرامية مسلسل «وادي الجن»، المقرر نهاية شهر فبراير الحالي، من إخراج حسام الجوهري، وتأليف محمد هشام عبية، ومنة إكرام، وعمر خالد، ويشارك في العمل مجموعة من المواهب العربية القديرة والصاعدة من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا.

المسلسل من بطولة يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، إلى جانب كل من خالد كمال، وريهام سعيد، ومحسن منصور، ورؤى شنوحة، وهنا داود، وحسن مالك، وسينثيا خليفة، وعبدالرحمن اليماني، وفراس سعيد.

ومن الأسماء اللافتة المشاركة في المسلسل صالح عبدالنبي، وهبة عبدالغني، وكريم الدسوقي، وأحمد عبدالحي، وإنجي أباظة، وشمم الحسن، وحمزة العيلي، وأسما سليمان، وهند رضا، وصفاء جلال، وعلا رامي، مع ظهور خاص للنجمة بشرى.

جدير بالذكر، أنَّ هبة عبدالغني تشارك بجانب مسلسل «الطاووس» في رمضان المقبل بمسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.