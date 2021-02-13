للمرة الأولى.. كندا تدرج صندوقا استثماريا للتداول في بورصة «البيتكوين»

أعلنت الجهة التنظيمية الرئيسية للأوراق المالية في كندا السماح بإطلاق أول صندوق يتم تداوله في بورصة بيتكوين في العالم، ما يوفر للمستثمرين وصولاً أكبر إلى العملة المشفرة.

ومنحت لجنة الأوراق المالية في العاصمة أونتاريو التي تشرف على بورصة تورونتو موافقة على إطلاق هذا الصندوق للمؤشرات المتداولة.

وقال متحدث باسم اللجنة لوكالة فرانس برس، إن الصندوق سيدرج في البورصة اعتبارا من الأسبوع المقبل تحت شعار بي تي سي سي.

وحققت بيتكوين ارتفاعًا قياسيًا بلغ 48975 دولارًا اليوم الجمعة، واكتسبت حوالي 63 ٪ حتى الآن هذا العام، وارتفعت بنحو 1130 ٪ منذ منتصف مارس 2020.

وحاولت شركات كندية وأمريكية من دون جدوى في السنوات الأخيرة إطلاق صناديق مماثلة للبتكوين، أشهر وأقدم عملة رقمية في العالم.

وقالت اللجنة في بيان لها إن "هذا الصندوق للمؤشرات المتداولة سيكون الأول في العالم الذي يستثمر مباشرة في عملة البتكوين التي تستند إلى دعم مادي وليس إلى مشتقات، ما يؤمن للمستثمرين الوصول بسهولة وفاعلية إلى فئة الأصول الناشئة للعملات الإلكترونية من دون المخاطر المرتبطة بمحافظ رقمية".

وفي الشهر الماضي، حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية الجديدة جانيت يلين في خطاب تأكيد تعيينها في مجلس الشيوخ من أن العملات الافتراضية "تستخدم بشكل رئيسي لتمويل نشاطات غير مشروعة وتمثل مصدر قلق".

وكشفت شركة تيسلا، يوم الاثنين الماضي عن أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة، وستقبلها قريبًا كشكل من أشكال الدفع لسياراتها، في حين أن العملة المشفرة تكتسب قبولًا بين الشركات المالية الرئيسية.

وقامت شركة أمريكية أخرى هي ناشرة البرمجيات “مايكروستراتيجي” بشراء عملات بتكوين بقيمة تزيد عن مليار دولار في الأشهر الأخيرة.