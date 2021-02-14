ذهب وألماس وبراندات.. هدايا 5 بنوك لعملائهم في عيد الحب

ينتظر الكثير من عملاء البنوك عيد الحب من العام للآخر، للاستمتاع ببعض المميزات الإضافية التي تمنحها هذه البنوك لحاملي بطاقاتهم.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» لقراءها هدايا البنوك في عيد الحب لعملائها، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لهم على مدار الساعة.

هدايا البنوك في عيد الحب لعملاءها

هدية بنك مصر

يقدم بنك مصر للعملاء من حاملي بطاقات بنك مصر الائتمانية، إمكانية تقسيط مشتريات مجوهرات الذهب والماس حتى 12 شهرا دون فوائد من جميع فروع أحد المتاجر الشهيرة، والعرض ساري من 3 وحتى 18 فبراير 2021.

هدية بنك المشرق

وفقا لما أعلن عنه بنك المشرق، فإنه منح لعملاءه بمناسبة عيد الحب، «كاش باك» يصل حتى 5% في صورة نقاط على كل معاملات الشراء ببطاقات المشرق الائتمانية طوال شهر فبراير، كما يقدم مجموعة من الخصومات المميزة تصل إلى 40% لدى العديد من المتاجر والبراندات عند استخدام أي من بطاقات البنك، ويمكن معرفة المتاجر ونسبة الخصومات من خلال الموقع الرسمي للبنك.

طريقة الاستفادة من هدية البنك

- الاشتراك من خلال إرسال كلمة (Feb) إلى رقم 29677.

- طلب البطاقة بإرسال كلمة (Card) على نفس الرقم.

هدية البنك التجاري الدولي CIB

وقدم CIB عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» هدية لعملاءه بمناسبة عيد الحب؛ إذ يتيح لعملائه من حاملي بطاقات ائتمان CIB بأنواعها إمكانية التقديم والحصول على بطاقة ائتمانية إضافية مجانا دون أي مصاريف، كما يقدم لهم باقة مميزة من الخصومات، وخطط التقسيط لدى مجموعة كبيرة من المتاجر والبراندات طوال شهر فبراير الحالي، يمكن معرفتها من خلال صفحته على الموقع المذكور.

طريقة الاستفادة من هدية البنك

- عن طريق إرسال كلمة «إضافية» في رسالة على (4435).

- متابعة الصفحة لمعرفة البراندات والذهاب للمتاجر للاستفادة من الهدايا.

هدية بنك QNB الأهلي

كما منح بنك QNB لعملائه من حاملي بطاقة البنك بأنواعها كافة بمناسبة عيد الحب خصومات تصل إلى 10% عند الدفع لدى عدد من المطاعم حددها البنك، والعرض ساري حتى 10 أبريل 2021 .

طريقة الاستفادة من هدية البنك

- باستخدام أي من بطاقات بنك QNB الأهلي.

- العرض ساري عند الدفع ببطاقات بنك QNB الأهلي وهى: (الائتمانية - الخصم المباشر – مسبقة الدفع).

هدية بنك عودة

وقدم بنك عودة هدية في عيد الحب لعملائه من حاملي بطاقات الائتمان (تيتانيوم، الفضية، وشاين للسيدات)، إذ يتيح تقسيط المشتريات حتى 6 أشهر دون فوائد، عند الشراء ببطاقات ماستركارد الائتمانية من أحد المتاجر الإلكترونية الشهيرة، والعرض ساري حتى 14 فبراير 2021.