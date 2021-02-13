الاثنين.. إجراء جديد من تويتر لتمييز حسابات المسؤولين الرسميين بمصر

في إطار محاربة الشائعات، قررت شركة تويتر وضع جملة «حساب تابع للحكومة المصرية»، أسفل كل الحسابات التابعة للمسؤولين والموظفين الرسميين في مصر ومؤسسات الدولة، والصحف ووسائل الإعلام الرسمية على غرار ما حدث في الولايات المتحدة.

وسيتمكن المصريون من التمييز بين الحسابات الحكومية والحسابات الرسمية، وتلك التي تنتحل صفة وزراء أو مؤسسات الدولة وتنشر أخبارا مزيفة.

وستقوم الشركة بغلق الحسابات المجهولة وغير حكومية والتي تنشر أخبار مغلوطة أو تدعم الإرهاب.

وستقوم بوضع حسابات المسؤولين في الأرشيف إذ ترك منصبه، وعليه سيكون من المطلوب من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في مصر إنشاء حسابين الأول حساب شخصي، والآخر حساب بصفته مسؤول حكومي يتم تحويله الى الأرشيف بعد ترك المنصب على غرار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

في أغسطس 2020، بدأ تويتر في تصنيف حسابات كبار المسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام التابعة للدول بالإضافة إلى كبار الموظفين المرتبطين بالحكومات، وكانت البداية من الولايات المتحدة فرنسا والمملكة المتحدة والصين وروسيا.

وأعلن موقع تويتر أنه يقوم بتوسيع التصديق على الحسابات الحكومية مع وضع الجملة السابقة، في 16 دولة أخرى وهي كندا وكوبا والإكوادور ومصر وألمانيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وإيطاليا واليابان والمملكة العربية السعودية وصربيا وإسبانيا وتايلاند وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يوم الإثنين المقبل وسيتم إخطار المستخدمين، الذين جرى تصنيف حساباتهم ويمكنهم أيضًا طلب التصحيح في حالة وجود أي أخطاء.

سوف يرسل تويتر إشعار إلى المسؤولين الحكوميين في هذه الدول من أجل التصديق على حسباتهم.

كتب تويتر في مدونة: إننا نقوم أيضًا بتحديث نص التسمية لإضافة المزيد من التدقيق في الحسابات الحكومية من خلال التمييز بين الأفراد والمؤسسات، وتوسيع التسميات للحسابات الشخصية لزعماء الدول.