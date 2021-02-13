مدبولي: منطقة مجرى العيون لم تمتد إليها يد التطوير منذ عقود

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ تطوير منطقة سور مجرى العيون جزء من تطوير القاهرة التاريخية والإسلامية التي تتحرك الدولة لتنفيذهم لإعادة رونق القاهرة الخضاري».

وأضاف «مدبولي»، خلال تصريحات أدلى بها للتلفزيون المصري، في أثناء جولته بمنطقة سور مجرى العيون، أنَّ مساحة منطقة سور مجرى العيون 95 فدانًا، وكانت بها منطقة المدابغ والجميع كان يعرف حجم التلوث الشديد الموجود، وأثر ذلك واضح على الأرض، متابعًا: «احنا النهاردة بنعمل ونشتغل على هذا المشروع من حجم التلوث الموجود وبقاله عقود ولم تمتد يد أحد إليها بالتطوير».