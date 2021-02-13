رئيس الوزراء: أحواش بعض المباني الأثرية اتبنى عليها أخرى خرسانية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، «عندنا صور توثق منطقة مجرى العيون من 100 و150 سنة، صور رسمها المستشرقين بجانب الخبراء المصريين، بنشوف أصل المنطقة كان إيه ونحاول نرجعها إلى ما كانت عليه وبأسلوب جديد».

وأضاف «مدبولي»، خلال تصريحات أدلى بها للتلفزيون المصري، في أثناء جولته بمنطقة سور مجرى العيون، أن هناك مباني بنيت للأسف في غيبة من القانون وحكومة الدولة، «أحواش بعض المباني الأثرية اتبنت عليها مباني خرسانية وبقت موجودة، هل من الطبيعي أسيب هذه المباني؟ بالطبع لـأ».

وتابع: «لازم اتدخل وابدأ إزاي اتعامل مع الموقف واتحرك فيه لأن كل هدفنا كيف نعيد للقاهرة الإسلامية والتاريخية الرونق الحضاري».