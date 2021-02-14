والدها قتل زوجها والعراق طالبت تسليمها.. 9 معلومات عن رغد صدام حسين

«نحن جزء مهم من تاريخ العراق».. تستعد رغد الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين لفتح خزائن أسرارها وذكرياتها، للحديث عن والدها كواحد من أبرز القادة العرب في التاريخ الحديث، في لقاء تلفزيوني على قناة «العربية»، غدا.

وتنطرق رغد خلال اللقاء إلى عدد من الأسرار التي تذاع للمرة الأولى عن مكان جثمان والدها، ومحتوى الخطابات التي كان يرسلها لها خلال فترة محاكته، بالإضافة إلى تفاصيل «الخيانة» التي أدت لمقتل شقيقيها عدي وقصي، وفيما يلي أهم معلومات عن الابنة الكبرى للرئيس الراحل:

1- الابنة الأولى والكبرى لصدام حسين، ولدت في العاصمة العراقية بغداد عام 1967، في نفس العام الذي تنصيب فيه والدها نائبا لرئيس الجمهورية.

2- أصبح والدها رئيسا للجمهورية العراقية، وهي في الـ12 من عمرها.

3- تزوجت من حسين كامل الذي تولى منصب وزير التصنيع بعد ذلك، وهي في الـ15 من عمرها، وأنجبت 5 أبناء.

4- حصلت على درجة البكالوريوس في الترجمة الإنجليزية، وعملت معاونة مديرة في المدرسة الشبيبية التي أُنشئت خاصة لعائلة صدام من الدرجة الأولى والثانية.

5- قتل زوجها في بغداد بأمر من والدها صدام حسين في عام 1996.

6- التقت والدها للمرة الأخيرة قبل الغزو الأمريكي للعراق، وانتقت للحياة في الأردن منذ ذلك الوقت بضيافة من العائلة الهاشمية المالكة، التي منحت عائلتها جوازات عربية، بالإضافة إلى راتب شهري، ومنزل للسكن.

7- طالبت الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي، تسليمها إلى العراق لمحاكمتهما بتهم «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية»، و«الإرهاب» و«التحريض على العنف».

8- ألفت ابنتها حرير كتابا بعنوان «حفيدة صدام» عام 2018.

9- نشرت تسجيلا صوتيا لها خلال مظاهرات العراق، عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «نحن جزء مهم من تاريخ العراق، لنا ما لنا، وعلينا ما علينا، ونحن متأكدون من أننا سنبني عراقا أفضل، وأنظف، وستنتهي محنة العراق عاجلا بإذن الله، ولتبدأ مرحلة أخرى كما ينبغي لعراقنا العظيم».