الكشف عن أقدم مصنع لصناعة «البيرة» بأبيدوس في سوهاج

توصلت البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة، برئاسة الدكتور ماثيو آدمز من جامعة نيويورك، والدكتورة ديبورا فيشاك من جامعة برنستون، العاملة في شمال أبيدوس بمحافظة سوهاج، إلى الكشف عن ما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة عالي الإنتاج في العالم.

مصطفى وزيري: المصنع يرجح أنه يرجع إلى عصر الملك نعرمر

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى لـ الآثار، إن المصنع يرجح أنه يرجع إلى عصر الملك نعرمر، وإنه يتكون من ثمانية قطاعات كبيرة بمساحة طول٢٠م x عرض ٢.٥م x عمق ٠.٤م، كانت تستخدم كوحدات لإنتاج الجعة، حيث احتوى كل قطاع على نحو 40 حوضا فخاريا منتظمة، في صفين لتسخين خليط الحبوب والماء، وكل حوض مثبت في مكانة بواسطة دعامات مصنوعة من الطين وموضوعة بشكل رأسي على هيئة حلقات.

ماثيو آدمز: الدراسات أثبتت أن المصنع كان ينتج نحو ٢٢.٤٠٠ لتر من الجعة في المرة الواحدة

وأشار الدكتور ماثيو آدمز، رئيس البعثة، إلى أن الدراسات أثبتت أن المصنع كان ينتج نحو 22.400 لتر من الجعة في المرة الواحدة، وربما تم بناؤه في هذا المكان بالتحديد، لتزويد الطقوس الملكية التي كانت تتم داخل المنشآت الجنائزية الخاصة بملوك مصر الأوائل؛ إذ عُثر خلال أعمال الحفائر بتلك المنشآت على أدلة استخدام الجعة في طقوس تقديم القرابين.

يذكر أنه قام عدد من علماء الآثار البريطانيين بالكشف عن هذا المصنع في بداية القرن العشرين، ولم يتم تحديد موقعه بدقة، وتمكنت البعثة الحالية من إعادة تحديد مكانه والكشف عنه وعن محتوياته.