نجم تونس السابق يرفض التشكيك في «معلول»: لا يصح اتهامه بالتهرب

أبدى التونسي زبير بيه، نجم منتخب تونس السابق، استياءه من التصريحات التي شككت في إصابة علي معلول واتهمته بالتهرب من التواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية في مباراة بايرن ميونيخ التي خسرها المارد الأحمر بهدفين دون رد في نصف نهائي المونديال.

وأضاف «بيه» في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «التونسي علي معلول، قدم مستوى وتاريخا كبيرا مع العملاق المصري، ولا يصح التشكيك في نزاهته واتهامه بالتهرب من مواجهة الأهلي وبايرن ميونيخ، بعد إصابته في العضلة الخلفية».

وتابع: «استطاع الأهلي تقديم مستوى طيب في كأس العالم، وحقق إنجازا رائعا للكرة العربية بعد الفوز على بالميراس البرازيلي، الذي لديه عناصر مميزة، والتتويج بالمركز الثالث للمرة الثانية في تاريخه».

وتحدث لاعب منتخب تونس السابق، عن فرجاني ساسي لاعب الزمالك، في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»، قائلا: «اللاعب لديه مستحقات متأخرة لدى إدارة مجلس الزمالك، ولو انتهت أزمة المستحقات سيكمل مسيرته مع القلعة البيضاء، فرجاني يعرف مصلحته جيدا سواء بالبقاء أو الرحيل».

واختتم تصريحاته: «قابلت فرجاني ساسي، مرة واحدة، وأشعر برغبته الكبيرة في البقاء مع الفريق الأبيض».

وتعادل الزمالك مع مولودية الجزائر، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، فيما فاز الترجي التونسي، على تونجيث السنغالي، بنتيجة 2-1، ليتصدر الترجي المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط>

فيما يتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، ويتواجد مولودية الجزائر، في المركز الثالث بنفس الرصيد، فيما يتذيل تونجيث السنغالي، المجموعة بدون نقاط.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي، مع المريخ السوداني، الثلاثاء المقبل، في أولى مباريات المارد الأحمر في المجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري الأبطال

ويسعى المارد الأحمر للحفاظ على لقبه حينما يواجه الفريق السوداني المسلح بالصفقات الجديدة في مباراة صعبة على استاد القاهرة.