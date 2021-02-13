الأوراق المطلوبة لتقديم طلب حجز مقابر المجتمعات العمرانية.. اعرفها

تقدم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خدمات إلكترونية عدة، للمواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض أو وحدة سكنية، من ضمن التي تطرحه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من وحدات وأراضي سكنية، داخل المدن الجديدة، خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية.

ومن ضمن الخدمات الإلكترونية التي توفرها الهيئة على صفحتها الرسمية، هي خدمة طلب حجز مقبرة، من المقابر التي تطرحها الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، بمساحات وأسعار مختلفة، وشروط معينة، ونظام سداد محدد، منصوص عليه داخل كراسة الشروط.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، المستندات المطلوبة لتقديم طلب حجز مقبرة ضمن الطرح، بالإضافة إلى قيمة المصروفات الإدارية، وفقا للموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المستندات المطلوبة

1_ صورة من تحقيق الشخصية.

2 _ آخر إيصال سداد من البنك، في حالة الوحدات السكنية.

3 _ صورة من محضر الاستلام.

4 _ قسيمة الزواج.

5 _ شهادات الميلاد للأولاد.

6 _ إيصال كهرباء ومياه.

المصاريف الإدارية

_ ٥٠ جنيها لكل معاينة.

وطرحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عددا من المقابر الجاهزة للمسلمين بمساحات وأسعار مختلفة، داخل عدد من المدن الجديدة، بنظام سداد وشروط معينة.

وأعلن المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، طرح حجز 1117 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 40 م2 للمقبرة، لقاطني مدن «6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد»، وأحياء وضواحي محافظة الجيزة، بنظام حق الانتفاع، على أن يتم سحب كراسة شروط وتفاصيل التقدم للحجز من مقر جهاز مدينة 6 أكتوبر.

ويتم تخصيص المقابر بالقرعة العلنية اليدوية، لمن انطبقت عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وموعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.

ويلتزم المتقدم للحجز بسداد المبالغ التالية:

دفع مقدم الحجز عند تقديم استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط، ومبلغ 33.6 ألف جنيه باقي قيمة المقبرة، و5 آلاف جنيه قيمة وديعة الصيانة بخلاف ما يتحمله الشخص من تكلفة السور، وسداد 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء.

وفي حال عدم سداد القيمة المالية المقررة عند الاستلام خلال شهرين من تاريخ الاستلام يعتبر حق الانتفاع لاغيًا من تلقاء ذاته، وتطبق قواعد إلغاء تخصيص أرض المقبرة دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، ولا يتم استرداد المصاريف الإدارية والمبالغ المسددة لصالح مجلس الأمناء.

أما في حال الإخلال بأي شرط من الشروط الواردة بالكراسة، يعتبر حق الانتفاع لاغيًا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، ولا يتم استرداد المصاريف الإدارية والمبالغ المسددة لصالح مجلس الأمناء.