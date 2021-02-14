إزاي هتستفيد من منظومة التأمين الصحى الجديدة؟.. «التأمينات» تجيب

تُولي القيادة السياسية اهتماما بالغا بسرعة ودقة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتباره إحدى أدوات إصلاح القطاع الصحي في مصر؛ إذ تشمل المنظومة أكثر من 2300 مرض، بين تدخل جراحي وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد الفئات المستفيدة من التأمين الصحي الشامل، والمميزات التي يتمتع بها المواطن داخل المنظومة والمحافظات المنتفعة بها.

الفئات المستفيدة من التأمين الصحي الشامل

أوضحت هيئة التأمين الصحي، أنّ كل العاملين في الدولة سواء قطاع عام، أو خاص، الطلبة، أصحاب المعاشات، ذوي الاحتياجات الخاصة، والعاطلين عن العمل، بإمكانهم الاستفادة من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لأنه نظام تكافلي يشمل كل فئات الشعب دون تمييز.

المميزات التي يتمتع بها المواطن داخل منظومة التأمين الصحي الشامل

ـ تقديم تغطية شاملة للأسرة بأكملها.

ـ تسعير الخدمات الطبية بصورة عادلة.

ـ حرية المؤمن عليه في اختيار مقدمي الخدمة.

ـ تقليل الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية.

المحافظات المنتفعة بمنظومة التأمين الصحي الشامل

ـ بورسعيد.

ـ جنوب سيناء.

ـ الإسماعيلية.

ـ السويس.

ـ الأقصر.

ـ أسوان.

إجراءات تحويل التأمين الصحي الشامل من محافظة إلى أخرى

ـ تقديم ما يفيد تغير محل الإقامة مثل عقد إيجار، أو وصل كهرباء.

خطوات التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل

ـ ذهاب الأسرة للوحدة الصحية الأقرب لمحل السكن.

ـ تقديم بطاقة الرقم القومي، وشهادات ميلاد الأطفال.

ـ تسجيل البيانات وفتح الملف العائلي، وهو الملف الذي يسجل فيه الحالة الصحية لكل فرد من أفراد الأسرة وتاريخهم المرضي.

ـ تحديد موعد إتمام الفحص الطبي الشمال لتسجيل الحالة الصحية للأسرة.

- بعد تسجيل بياناتك وأسرتك، يفتح الملف العائلي، وهو الذي يتم من خلاله متابعة حالتك وأسرتك الصحية مع طبيب الأسرة.

وأتاحت الهيئة إمكانية الحجز قبل التوجه للطبيب التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، عن طريق الخط الساخن 15344.